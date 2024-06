Praia a Mare: Italia Nostra «a rischio un altro platano monumentale su viale della Libertà»

PRAIA A MARE (CS) – Italia Nostra – sezione Alto Tirreno Cosentino – lancia l’allarme su un altro grande platano monumentale del Viale della Libertà che sta perdendo da tempo una grande quantità di foglie finendo per rendere scoperta la sua chioma. “Di cosa si tratta? Quale eventuale malattia ha colpito questo grande platano?”.

“Chiunque passeggi lungo il Viale della Libertà non può che notarlo. È al corrente di ciò anche l’amministrazione comunale e quali provvedimenti ha preso per capire quello che sta avvenendo al fine di evitare la eventuale perdita di un altro platano monumentale? È stata interessata tempestivamente della cosa la Facoltà di Agraria dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria?”.

“Ricordiamo che con delibera della Giunta comunale di Praia a Mare numero 154 del 17/10 23 è stato approvato e poi siglato accordo di collaborazione per mesi 10 tra il comune e l’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria dipartimento di Agraria per il monitoraggio e gestione del verde pubblico urbano consistente anche nella valutazione delle condizioni fitosanitarie dei platani del Viale della Libertà garantendo un supporto tecnico scientifico per la valutazione delle condizioni fitosanitarie dei platani da aggiornare con maggiore precisione ed accuratezza”.

“Italia Nostra ha sempre insistito nei rapporti istituzionali sulla necessità che queste alberature avessero tutti i migliori trattamenti di cura di cui è palese necessitano. Quali sono stati avviati? Ci aspettiamo che l’amministrazione comunale informi al più presto i cittadini di quello che sta avvenendo, sperando che trattasi di cosa non grave e passeggera considerando che i platani monumentali del Viale della Libertà sono un prezioso patrimonio di tutta la comunità e chi è chiamato a prendersene cura, come dovrebbe, deve renderne conto”.