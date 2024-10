Porto turistico di Paola, ecco l’iter: “Ci avvarremo di legali internazionali per non sbagliare”

PAOLA (CS) – All’Indomani dell’incontro svoltosi a Roma, a Palazzo Chigi e dopo il parere favorevole, espresso dal Cippes, in merito all’operazione di partenariato pubblico-privato (PPP) per la progettazione, la realizzazione e la gestione del progetto “Porto turistico San Francesco di Paola”, è oggi il sindaco di Paola, Giovanni Politano, ad intervenire sull’importantissima notizia e su quella che è un’importantissima tappa per la realizzazione del porto.

“Il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile ci gratifica per quello che è stato il duro lavoro svolto in questi due anni di amministrazione. Abbiamo ereditato un finanziamento che, per gli sforzi profusi dall’onorevole Fausto Orsomarso (all’epoca assessore regionale) e dall’amministrazione Perrotta, meritava di essere portato avanti con convinzione, con determinazione, con le professionalità giuste ma, soprattutto, con un nuovo modo di fare politica” – sempre il Primo cittadino della città di San Francesco, prosegue: “Abbiamo coinvolto la Regione Calabria, nella persona del presidente Roberto Occhiuto, proprio perché consapevoli che la realizzazione dell’opera porterebbe ad una crescita più complessiva della nostra regione. Abbiamo coinvolto FS sistemi urbani, per una più complessiva riqualificazione urbana della zona interessata alla realizzazione del porto, valorizzando le aree dismesse di proprietà di Ferrovie dello Stato, Il tutto, all’insegna della legalità e della massima trasparenza, avendo coinvolto direttamente la Prefettura e sottoscrivendo un protocollo d’intesa con tutte le Forze dell’Ordine, che prevede l’invio, alla loro attenzione, di ogni singolo atto attinente alla questione porto e non solo”.

“Abbiamo coinvolto studio legale internazionale Chiomenti, tra i primi d’Europa nel settore legale e finanziario, proprio per provare a sbagliare il meno possibile, seguendo i vari iter in modo corretto e lineare. Pensiamo, in particolare, al futuro dei nostri giovani, affinché possano decidere di realizzare la propria vita anche nella città che li ha visti nascere e crescere”. Da qui, il racconto dell’incontro svoltosi nella sede della Presidenza del Consiglio: “Parlare della mia città a palazzo Chigi, al cospetto delle massime cariche del Governo, dinanzi a Ministri della Repubblica, è stato un onore e fonte di estremo orgoglio. Ho pensato ai paolani di oggi, ai paolani di sempre, che mi hanno trasmesso e continuano a trasmettermi l’amore incondizionato verso la mia città. Ieri non ha vinto Giovanni Politano e la sua amministrazione, ieri ha vinto la città tutta”.