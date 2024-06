Paola, unità cinofila fiuta in un magazzino la droga e scopre marijuana e hashish

PAOLA (CS) – Gli agenti del commissariato di Polizia di Paola, insieme alle unità Cinofile di Vibo Valentia, hanno effettuato ieri una serie di accurati controlli nel centro storico del centro tirrenico. In un locale disabitato e adibito a magazzino, il cane antidroga Digos ha attirato l’attenzione degli agenti che hanno proceduto alle opportune verifiche.

In un vecchio forno sono stati ritrovati due fustini in plastica all’interno dei quali vi erano due buste di cellophane trasparenti, con rispettivamente 875 grammi di marijuana e 4 di hashish. La droga è stata sequestrata e si indaga per risalire ai responsabili.