Paola: ubriachi infastidiscono turisti e passanti, arrestati due fratelli

PAOLA (CS) – Avrebbero alzato troppo il gomito ed hanno iniziato ad infastidire la gente che si trovava in piazza del Popolo nella città di San Francesco. I due, secondo quanto emerso, non sarebbero nuovi ad episodi del genere, e diverse volte sono stati arrestati.

Ad avvisare della situazione ai carabinieri, una telefonata nella quale si segnalava un litigio che stava per trasformarsi in una rissa. Quando i militari sono arrivati sul posto, con non poche difficoltà, hanno bloccato i due giovani, e li hanno poi arrestati per minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Nell’udienza di convalida è stata applicata nei loro confronti la misura dell’obbligo di dimora nel comune.