Paola: ‘revenge porn’, assolti dall’accusa di estorsione ad una donna romana

PAOLA (CS) – Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola dott.ssa D’Acunzo ha pronunciato ieri, la sentenza di non luogo a procedere nei confronti di A.P., difeso dall’avv. Fabrizio Falvo del foro di Cosenza, e di A.P, difeso dall’avv. Massimo Ziccarelli del foro di Paola, dal reato, in concorso tra loro, di estorsione nei confronti di una donna residente vicino Roma.

L’accusa sosteneva che uno dei due imputati aveva, attraverso dei messaggi su WhatsApp, minacciato di pubblicare ed inoltrare a terzi, una videoregistrazione in cui la donna veniva ritratta nuda, costringendola ad effettuare una ricarica su carta Posta Pay dell’altro imputato.

Il GUP del Tribunale di Paola invece, con la sentenza e dopo le discussioni dei difensori, ha deciso, accogliendo le tesi difensive, che gli imputati – entrambi domiciliati a Fiumefreddo Bruzio – non dovevano essere rinviati a giudizio per non avere commesso il fatto.