Ospedale di Cetraro: è Loris il primo bimbo nato dopo 5 anni dalla chiusura del reparto

CETRARO (CS9 – “. Una creatura bellissima venuta al mondo nel nostro ospedale, dopo oltre cinque anni. Un augurio speciale ai neo genitori ed un ringraziamento all’equipe del reparto”. L’annuncio dela poche ore dalladell’ospedale di Cetraro. Dopo 5 anni, nel nosocomio punto di riferimento per l’Alto Tirreno Cosentino, si torna a partorire dopo la chiusura del reparto in seguito alla tragica morte della giovane mamma, avvenuta nel 2019 dopo aver dato alla luce il suo secondo figlio. La nostra redazione aveva visitato in anteprima ilcon due sale parto, 12 posti letto e macchinari di ultima generazione.