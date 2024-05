Morta dopo il parto all’ospedale di Cetraro, tre condanne per la morte di Santina Adamo

PAOLA (CS) – Santina Adamo avrebbe compiuto 37 anni un mese dopo la sua morte. Quel maledetto giorno, il 17 luglio 2019, lasciò il marito e due figli tra cui il piccolo dato alla luce. Morì per uno shock emorragico post parto, all’ospedale Iannelli di Cetraro, ma per la pubblica accusa, anche per le condotte negligenti dei sanitari che l’avevano in cura.

Il processo di primo grado per far luce sulla sua morte, si è concluso con la condanna ad un anno di reclusione per omicidio colposo dei ginecologi Concetta Perri, Angelo Cannizzaro ed Alessandra Chidichimo, anestesista. Due invece, le assoluzioni per l’ostetrica Loretta De Biase e l’anestesista Francesco Amoroso. Ora si attende il procedimento in Appello.