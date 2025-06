Mezzi di Ecologia Oggi distrutti dalle fiamme a Cetraro: «Non ci lasciamo intimidire»

- Advertisement -

CETRARO (CS) – “E’ stata per noi una notte carica di preoccupazione, il rogo che ha devastato il parco mezzi dell’azienda a Cetraro ci ha lasciati scossi e amareggiati”. Lo scrive in una nota la società di raccolta rifiuti Ecologia Oggi. “Intendiamo da subito affermare con forza, però, che non ci lasciamo in alcun modo intimidire da menti vigliacche e violente e proseguiremo con ancora più forza e determinazione nel nostro lavoro a servizio di una comunità che ci ha sempre dimostrato grande senso civico e disponibilità. Riteniamo inaccettabile qualsiasi comportamento che minacci la sicurezza e il benessere di questa splendida cittadina.

Nonostante la gravità dell’accaduto, andremo avanti con orgoglio nel nostro impegno e non possiamo che augurarci che al più presto magistratura e forze dell’ordine possano fare piena luce sull’accaduto. Siamo convinti che la verità e la giustizia debbano prevalere e che ogni sforzo debba essere fatto per assicurare che i responsabili siano chiamati a rispondere delle loro azioni.

Crediamo da sempre che la legalità sia un valore imprescindibile per la nostra azienda e ringraziamo le istituzioni tutte, e in particolare l’amministrazione comunale di Cetraro e il sindaco Giuseppe Aieta, che da subito ci sono state accanto e ci hanno manifestato solidarietà e vicinanza”.