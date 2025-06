Paura nella notte a Cetraro: scoppia un incendio nel deposito di Ecologia Oggi

- Advertisement -

CETRAROO (CS) – Nella notte a Cetraro si sono vissute scene di grande paura: alte fiamme, fumo denso e un’atmosfera di tensione. Poco prima della mezzanotte, un incendio ha coinvolto il deposito di Ecologia Oggi, dove sono parcheggiati alcuni mezzi della società – di proprietà del patron del Cosenza Calcio Eugenio Guarascio – che si occupa di raccolta rifiuti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per cercare di domare le fiamme e capire cosa abbia scatenato il rogo. La preoccupazione principale è che si possa trattare di un atto intimidatorio, un segnale inquietante in un momento in cui la criminalità organizzata sembra tornare a farsi sentire con forza. Le esplosioni provenienti dal deposito si sono sentite chiaramente, e il fumo nero, con il suo odore pungente, ha invaso l’intera zona, creando allarme tra i residenti.