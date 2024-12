Maltempo devasta Cetraro, frane e smottamenti. Comune «prestare attenzione». Disagi anche ad Acri

- Advertisement -

CETRARO (CS) – Un territorio devastato dal maltempo, quello di Cetraro, dove nelle ultime ore si segnalano frane e smottamenti. Particolarmente colpita la strada che collega il centro al borgo con scene impressionanti: acqua che scende a valle come una cascata. Una frana di notevoli dimensioni che ha portato giù fango e grossi massi viene segnalata in via Marinella. Le autorità hanno interdetto al traffico il tratto interessato. Ma nel centro del tirreno cosentino sono numerose le criticità nei sottopassi, nei pressi del ponte Ciciariello, sulla Statale 18 Tirrena inferiore.

Il Comune di Cetraro ha comunicato che “diverse zone della cittadina risultano essere allagate o soggette a piccoli smottamenti. Uomini e mezzi sono impegnati in queste ore per ripristinare le condizioni di sicurezza, nonostante le difficoltà legate al peggioramento delle condizioni climatiche. Siamo operativi H24, ma vi preghiamo di prestare massima attenzione soprattutto nei pressi di sottopassi, ponti ed in località Marinella”. Il Comune è in continuo collegamento con la protezione civile regionale.

Massi sulla strada ad Acri

Disagi anche su altre strade del territorio cosentino. Ad Acri si segnala una importante frana sulla strada Serricella, dove sono caduti sulla carreggiata massi e fango.