Inchiesta sul botulino a Diamante, salgono a 10 gli indagati per le intossicazioni e le due morti

C'è una decima persona iscritta nel registro degli indagati dalla procura della Repubblica di Paola nell'ambito dell'inchiesta sui casi di intossicazione da botulino

PAOLA (CS) – C’è una decima persona iscritta nel registro degli indagati dalla procura della Repubblica di Paola nell’ambito dell’inchiesta sui casi di intossicazione da botulino in Calabria che ha portato alla morte di due persone ed altre 14 sono ricoverate nell’ospedale di Cosenza. Il decimo indagato è un medico, che si aggiunge agli altri cinque sanitari già iscritti nel registro, che avrebbe anche lui visitato uno dei due deceduti. Precedentemente erano già indagati il commerciante ambulante che ha venduto i panini, tre responsabili delle ditte produttrici del prodotto inquinato e 5 medici di due strutture sanitarie del cosentino.

