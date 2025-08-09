Botulino: arrivate all’Annunziata altre 3 fiale di antidoto, sono 14 i pazienti ricoverati

- Advertisement -

COSENZA – Sono arrivate all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, le tre fiale di antitossina botulinica prelevate dall’elicottero del 118 al San Camillo di Roma. Salgono così a cinque – fanno sapere fonti ospedaliere – le scorte di antidoto, custodite nel reparto di Rianimazione ad una temperatura tra 2 e 8 gradi.

“A parziale rettifica del comunicato precedente si comunica che sono state utilizzate, al momento, 7 fiale di antitossina botulinica”. Sono in tutto 14 i pazienti, attualmente ricoverati all’ospedale Annunziata di Cosenza: 6 di questi sono in Terapia Intensiva; tre si trovano in Pediatria e altre 5 persone, nei Reparti di Area Medica.