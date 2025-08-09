Intossicazione da botulino, il bollettino dall’ospedale di Cosenza: in arrivo altre tre fiale di siero

- Advertisement -

COSENZA – Sono segnali incoraggianti quelli che arrivano dall’ospedale Annunziata di Cosenza, dove sono ricoverati i pazienti colpiti dal grave focolaio di botulismo alimentare scoppiato a Diamante nei giorni scorsi. Quattro dei pazienti inizialmente ricoverati in terapia intensiva sono stati dimessi e trasferiti nei reparti dell’area medica, a seguito di un miglioramento delle condizioni cliniche.

Restano tuttora cinque persone in terapia intensiva, alle quali si è aggiunto un sesto paziente proveniente dal reparto di Medicina. Complessivamente, nove pazienti hanno ricevuto l’antidoto antibotulinico, tra cui due dei quattro dimessi dalla rianimazione.

Tre nuove fiale di siero in arrivo a Zumpano

Nel frattempo, per far fronte alla possibilità di nuove emergenze o per garantire una scorta di sicurezza, è previsto tra meno di due ore l’arrivo a Zumpano di altre tre fiale di antitossina botulinica, che saranno consegnate tramite l’elicottero del 118.