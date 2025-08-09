HomeArea Urbana

Intossicazione da botulino, il bollettino dall’ospedale di Cosenza: in arrivo altre tre fiale di siero

Migliorano le condizioni dei pazienti ricoverati all'ospedale di Cosenza per l'intossicazione da botulino. Scendono a cinque i ricoveri in intensiva, più un paziente trasferito dalla Medicina

COSENZA – Sono segnali incoraggianti quelli che arrivano dall’ospedale Annunziata di Cosenza, dove sono ricoverati i pazienti colpiti dal grave focolaio di botulismo alimentare scoppiato a Diamante nei giorni scorsi. Quattro dei pazienti inizialmente ricoverati in terapia intensiva sono stati dimessi e trasferiti nei reparti dell’area medica, a seguito di un miglioramento delle condizioni cliniche.

Restano tuttora cinque persone in terapia intensiva, alle quali si è aggiunto un sesto paziente proveniente dal reparto di Medicina. Complessivamente, nove pazienti hanno ricevuto l’antidoto antibotulinico, tra cui due dei quattro dimessi dalla rianimazione.

Tre nuove fiale di siero in arrivo a Zumpano

Nel frattempo, per far fronte alla possibilità di nuove emergenze o per garantire una scorta di sicurezza, è previsto tra meno di due ore l’arrivo a Zumpano di altre tre fiale di antitossina botulinica, che saranno consegnate tramite l’elicottero del 118.

 

Padre-Fedele-Cosenza-Monaco

Padre Fedele Bisceglie, Caruso e Mazzuca: «consegneremo al Frate Cappuccino il sigillo della...

Area Urbana
COSENA - Il sindaco Franz Caruso ed il presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Mazzuca conferiranno a Padre Fedele Bisceglia il sigillo della città. “Avremmo...

Diamante: intossicazione da botulino: 18 parti offese. Accertati 16 casi, tra ricoverati anche 5...

Tirreno
PAOLA (CS) - La Procura di Paola ha individuato 18 parti offese in relazione alle due persone decedute ed a quelle ricoverate in ospedale...
droga contanti squadra mobile

La droga nascosta al ‘fresco’ nel congelatore, arrestato dalla Polizia

Calabria
VIBO VALENTIA - La Polizia ha arrestato ieri mattina un uomo, residente a Pizzo, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza...
sequestro depuratore verbicaro

Reflui fognari nel torrente e poi nel Tirreno cosentino, sequestrato il depuratore di Verbicaro

Tirreno
VERBICARO (CS) -  Gravi carenze strutturali e gestionali, con anomalie tali da compromettere la qualità e l'efficienza del processo depurativo e, di conseguenza, dell'ambiente...
san nicola arcella spiaggia libera

San Nicola Arcella: “spiaggia libera addio”, concessa ad un’associazione. La protesta di Italia Nostra

Tirreno
SAN NICOLA ARCELLA (CS) - E' polemica a San Nicola Arcella, sull'alto Tirreno cosentino, per la decisione del Comune di concedere una spiaggia libera...

