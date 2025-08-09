HomeTirreno

Diamante: intossicazione da botulino: 18 parti offese. Accertati 16 casi, tra ricoverati anche 5 minori

Accertati 16 casi di intossicazione oltre ai due decessi. Undici persone in terapia intensiva, cinque stazionarie

PAOLA (CS) – La Procura di Paola ha individuato 18 parti offese in relazione alle due persone decedute ed a quelle ricoverate in ospedale all’Annunziata per il focolaio di intossicazioni da botulino esploso a Diamante, nel cosentino dallo scorso mercoledì e fino al 5 agosto. Oltre ai due decessi, come emerso dalle attività investigative condotte dal sostituto procuratore Maria Porcelli, 16 persone che hanno manifestato sintomi di intossicazione, 11 delle quali ricoverate in terapia intensiva e 5 stazionarie. Tra questi ci sono 5 soggetti minorenni.

Si allarga dunque il quadro delle conseguenze legate al focolaio di botulino. I sintomi sono comparsi tra le 24 e le 48 ore dopo il consumo dell’alimento risultato potenzialmente contaminato ovvero i panini con broccoli e salsiccia venduti da un ambulante con food truck sul lungomare di Diamante. L’attività investigativa — fanno sapere dalla Procura di Paola diretta da Domenico Fiordalisi — prosegue su più fronti. L’obiettivo è individuare tutte le responsabilità, sia nella catena produttiva degli alimenti coinvolti sia nell’ambito sanitario, ed acquisire ogni elemento utile alla ricostruzione completa della vicenda che ha sconvolto la comunità locale e l’opinione pubblica nazionale.

