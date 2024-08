Incendio minaccia l’ospedale di Paola, paura per i pazienti

PAOLA (CS) – Ancora un incendio nel Cosentino, in particolare a Paola, dove le fiamme sono arrivate fino all’ospedale San Francesco. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco e protezione civile. Preoccupazione per i pazienti e per il personale sanitario. Il rogo sarebbe partito da un terreno nelle vicinanze della struttura ospedaliera e il fronte di fuoco, anche a causa del vento, è arrivato a lambire il nosocomio paolano. Un infermiere ha anche preso un estintore per tentare di domare parte del rogo. L’area per il momento è stata messa in sicurezza.

