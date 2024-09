Il Premio letterario “Isola di Pantelleria 2024” a due scrittori di Cetraro

CETRARO (CS) – Sarà consegnato domani il Premio attribuito dalla Giuria del prestigioso Concorso letterario “Isola di Pantelleria” a due scrittori cetraresi, Luigi Lupo e Amalia Oleastro, per il libro scritto a quattro mani: “Fai come me e sarai felice” Pellegrini Editore. Questo premio dà grande lustro alla cittadina tirrenica cosentina e ai due autori che hanno voluto, con questo libro, far conoscere l’esperienza del padre di un ragazzo ‘speciale’ com’è Michele e trasmettere, attraverso la scrittura, un messaggio di speranza per quei genitori che vivono la sua stessa condizione.

Il premio letterario assegnato acquisisce ancor più significato in quanto è stato scelto e votato dalla Giuria del Concorso tra ben 98 opere edite, 28 inedite e tre per la sezione a tema provenienti da tutt’Italia.

Amalia Oleastro, cetrarese doc, non è nuova a tali successi, infatti ha già ricevuto alcuni premi letterari, in particolare il suo romanzo ‘L’eco delle voci perdute’ ha vinto il Primo premio nel 15^ Concorso internazionale ‘Club della Poesia’ e il Secondo premio per la narrativa edita nel Premio letterario internazionale ‘Un libro amico per l’inverno’. Inoltre lo stesso libro “Fai come me e sarai felice” ha ricevuto lo scorso mese di maggio il premio della Giuria nella 16^ edizione del Concorso internazionale ‘Club della Poesia’.

Dal canto suo Luigi Lupo, cosentino di nascita ma residente a Cetraro ormai da molti anni, ha espresso grande soddisfazione per questo riconoscimento in quanto in questa occasione ha potuto conoscere l’Associazione “Albero Azzurro di Pantelleria” nella persona della sua Presidente Angelina Rizzo con cui è nata una preziosa collaborazione, in virtù della quale si è deciso di devolvere il premio interamente a favore della predetta Associazione, la cui attività è finalizzata all’inclusione di ragazzi disabili, tra cui molti autistici, nella fantastica isola di Pantelleria.