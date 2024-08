Fuscaldo: ‘Festival delle Alici’ da record: oltre 100mila presenze. Tradizione, sperimentazione e innovazione

FUSCALDO (CS) – Una macchina organizzativa impeccabile e filata liscia come l’olio quella che si è attivata per la dodicesima edizione del “Festival delle Alici del Tirreno cosentino“, tornato in scena dall’1 al 4 agosto a Fuscaldo, pittoresco borgo marinaro della costa tirrenica cosentina. Un’edizione, la terza dell’amministrazione guidata dal sindaco Middea, per celebrare l’oro blu di Fuscaldo, con tante novità, soprattutto sotto l’aspetto della gastronomia e della multimedialità. Numeri da record per una kermesse che ha attirato oltre 100mila visitatori, confermandosi come uno degli appuntamenti estivi più attesi dell’anno in Calabria.

Oltre 2 km di villaggio fieristico, tra stand gastronomici e prodotti di eccellenza, Birra Cala, attrattive, musica, arte, cultura, fotografia, spettacoli. L’area istituzionale in piazza Marconi ha visto l’animazione di RLB – radio ufficiale dell’evento – con la voce di Francesca Ramunno, la scuola degli scalpellini, la De.Co. e tanto tanto altro.

Middea: “serve sinergia con territori vicini per creare una simbiosi”

Giacomo Middea, il sindaco di Fuscaldo, è colui che ha creduto fortemente in un evento che è cresciuto nel tempo. “Inizialmente, quando ero in cerca di sponsor nazionali, molti mi rispondevano che non avrebbero finanziato una sagra – dichiara il primo cittadino durante la serata finale – Questa cosa mi ha indispettito e motivato perché il Festival delle Alici non è una sagra ma è una festa che racconta il territorio, partendo dalla tradizione di un pesce cosiddetto ‘povero’, dei pescatori, che rappresenta la sopravvivenza di Fuscaldo, per sperimentare e innovare coinvolgendo ogni target di età. Ogni anno aggiungeremo un nuovo tassello: il prossimo anno ci saranno altre novità internazionali che, per scaramanzia. non riveleremo. Serve però sinergia tra i territori vicini – precisa Middea – affinché da Fuscaldo possa partire qualcosa di itinerante che possa portare giovamento agli altri Comuni, creando una grande simbiosi”.

“Festival delle Alici del Tirreno cosentino“

Le novità di uno degli appuntamenti più attesi dell’anno

Tante le particolarità di questa edizione di un evento che segna un’esperienza immersiva tra tradizione, innovazione e sperimentazione. La sala ‘Sea Experience‘ la stanza immersiva con effetti speciali che ha reso più caratteristico un viaggio multimediale nella storia della marineria. Suggestiva la ‘Luminaria interattiva’ innovativa in anteprima nazionale che ha richiamato il simbolo del Festival collegato ad una bici: pedalando la luminaria ha preso vita. Quest’anno il Festival delle Alici si è gemellato con una città del Giappone grazie all’idea dello Chef Barbieri. KAN- ONJI nell’Isola di IBUKI e conosciuta in Giappone proprio isola per la pesca delle alici.

Fuscaldo si è trasformato in un borgo incantante con lo spettacolo itinerante di Alice in Wonderland e i suoi personaggi che hanno fatto immergere i visitatori nel magico racconto di Lewis Carroll.

In piazza Marconi si è tenuto l’appuntamento è con il video mapping e la stanza tridimensionale (Palazzo Scirchio), mentre in via Margellina è stato allestito lo spazio multimediale e immersivo “Fuscaldo oltre lo sguardo”. Correlati all’evento il concorso fotografico “I pescatori di stelle”, organizzato dall’associazione Pro Fuscaldo, e una lotteria possibile grazie a sponsor locali e ideata nell’ottica di investimento dei proventi sul territorio.

Presente per il gran finale di serata ieri sera anche una delegazione del Cosenza calcio con i calciatori Andrea Rizzo Pinna, Riccardo Ciervo e Thomas Vettorel.

PRESENTAZIONE DEL LIBRO – “Alici in tavola – L’oro di Fuscaldo”

Le ricette contenute nel libro sono state curate dallo Chef Mimmo Rosselli e realizzate all’interno della “Ingrediente school”, la scuola di cucina fondata a Fuscaldo dallo stesso chef. Le foto sono state scattate dalla giovane fuscaldese Ilenia Stavale. Non è solo un libro di ricette, ma è un libro che racconta Fuscaldo, scritto da Fuscaldesi ed edito dalla Round Robin editrice, di Luigi Politano, anche lui fuscaldese, con inserti multimediali. Infatti, scaricando un’app ed inquadrando alcune pagine del volume queste prendono vita e trascinano il lettore/spettatore in un vero e proprio viaggio multimediale. Al libro è collegata la mostra multimediale interattiva che è stata allestita in Piazza Marconi. Un vero e proprio viaggio immersivo, che tramite immagini multimediali ed ologrammi appositamente creati ha dato modo allo spettatore di conoscere la marineria più autentica di Fuscaldo.

FOTOGALLERY

Foto di Ylenia Stavale