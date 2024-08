Fiumefreddo, anziana sola in casa accusa malore: poliziotto fuori servizio sente i lamenti e la salva

FIUMEFREDDO BRUZIO (CS) – Tragedia sfiorata a Fiumefreddo Bruzio e una storia a lieto fine da raccontare per un’anziana donna di 89 anni, grazie al salvataggio di un’agente della Polstrada fuori servizio. Poco dopo la mezzanotte, l’uomo ha udito dei lamenti di voce femminile che imploravano aiuto provenienti da una traversa di via Miceli a Fiumefreddo stazione, proprio nell’edificio adiacente dove l’uomo stava soggiornando per le vacanze. Uscito in strada l’uomo è riuscito ad individuare l’abitazione da dove provenivano i gemiti, scavalcando il cancello della proprietà. Una volta entrato, ha notato subito la donna sola in casa e accasciata a terra e ha cercato di rassicurarla con il contatto visivo dalla finestra, mentre intanto allertava il 112. Da lì a poco sono giunti sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno provveduto ad aprire il cancello della recinzione, divellendo il lucchetto e permettendo così all’ambulanza del 118 di soccorerla e trasportarla in ospedale per un ricovero. Molte le persone che hanno assistito alla scena e hanno ringraziato il poliziotto eroe che ha effettuato il salvataggio nonostante fosse fuori servizio.

