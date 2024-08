Cetraro: in tanti al concerto di Salvatore Benincasa, polemica archiviata

CETRARO (CS) – A dispetto delle tante critiche e polemiche sollevate rispetto alla sua esibizione e soprattutto a quelli che sarebbero i “contenuti” delle sue canzoni, ieri sera il concerto di Salvatore Benincasa a Cetraro è andato in scena, ed ha registrato anche una notevole partecipazione di pubblico. In tanti hanno partecipato, ballato e cantato le sue canzoni nel corso del live. Contro la sua esibizione era scesa in campo l’amministrazione comunale, la parrocchia San Benedetto Abate di Cetraro, alcuni esponenti politici e persino la Commissione consiliare contro la ‘ndrangheta, la corruzione e l’illegalità diffusa. Questo in concomitanza anche della proiezione del docufilm “Chi ha ucciso Giovanni Losardo” in programma al porto turistico di Cetraro nello stesso giorno.

Il presidente dell’associazione Santa Lucia di Cetraro, Flaminio Vattimo, nelle scorse ore aveva dichiarato la propria amarezza rispetto all’organizzazione del concerto del cantante neomelodico per la terza edizione di “Delizie sotto le stelle” al parco Natura, autorizzata tra l’altro, come da lui stesso dichiarato sui social, dal comandante dei carabinieri della stazione di Cetraro.

“Mai immaginavamo di trovarci in questa situazione – aveva scritto ieri in un post su Facebook Vattimo – siamo molto amareggiati perché ci stanno buttando fango e pietre addosso. La nostra data è stata decisa di comune accordo con la proloco perché non c’era nessun’altro evento nella stessa serata, e l’abbiamo comunicata anche a chi di competenza altrimenti mai ci saremmo permessi di accavallare la data, a maggior ragione su una serata di elevatissima importanza, come quella che è il docufilm alla memoria di Giannino Losardo. Anzi avremmo partecipato come abbiamo sempre fatto a qualsiasi iniziativa per la legalità, beneficenza e di ogni genere per il bene comune come tutti o quasi avete visto”.

Secondo Vattimo la situazione è stata strumentalizzata, e dopo aver mandato addirittura la scaletta del cantante con tutti i testi all’attenzione dei carabinieri, Salvatore Benincasa è salito sul palco, acclamato da decine di fan e ha tenuto il suo concerto così come previsto.