Cetraro: Franco Muto torna in carcere, era ai domiciliari per motivi di salute

CETRARO (CS) – Lo storico boss di Cetraro, Franco Muto è stato ricondotto in carcere, nell’istituto penitenziario Secondigliano (Na). La decisione arriva del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro che ha aggravato la misura cautelare dopo che Muto, 82 anni, aveva trascorso diversi mesi in regime di arresti domiciliari per motivi di salute. Era stato condannato a 20 anni di carcere nell’ambito del processo “Frontiera”, l’indagine contro la cosca di ‘ndrangheta operante nell’area tirrenica cosentina. Il difensore di Muto ha già presentato ricorso in Cassazione, per incompatibilità con il regime carcerario.

