Belvedere Marittimo, rinviata Note di Fuoco 2024: “ritardi dalla Regione Calabria”

Note di fuoco 2024 è stata rinviata a data da destinarsi. A comunicarlo, attraverso una nota stampa, l’associazione CreativaMente, organizzatrice dell’evento. “La nostra kermesse – scrivono dall’associazione – fatica ad auto sostenersi ed è ancora strettamente legata ai finanziamenti Regionali di cui ha beneficiato di anno in anno. Ad oggi, la Regione Calabria, nonostante il bando di gara riportasse scadenza in data 3 maggio 2024, non ha ancora comunicato se la manifestazione rientra fra gli eventi finanziabili. Tale incertezza ha rallentato la macchina organizzativa a tal punto da rendere inevitabile lo slittamento a data da destinarsi”.

A commentare la notizia, Riccardo Ugolino, del Pd alto Tirreno cosentino: “esprimiamo – si legge in una nota – la propria vicinanza ai giovani di Creativamente per l’impegno da sempre profuso nell’organizzare uno spettacolo unico nel proprio genere, in grado di valorizzare non solo Belvedere ma tutto il territorio. Non possiamo esimerci, però, dal manifestare tutto il nostro disappunto nei confronti delle Istituzioni locali e regionali che non hanno consentito, con la loro incapacità di programmare per tempo i grandi eventi, lo svolgimento della manifestazione più attesa della stagione estiva. Ai giovani di CreativaMente e a tutti noi l’augurio e la certezza che le notti estive del Tirreno cosentino torneranno presto a risplendere delle luci e a riecheggiare dei suoni di Ndf”.