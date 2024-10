Belvedere Marittimo: musica ed eventi fino al 27 ottobre in onore di San Daniele Fasanella

BELVEDERE MARITTIMO (CS) – Grandi nomi della musica italiana, lo show di uno dei cantautori calabresi tra i più rinomati, il contributo degli artisti belvederesi, l’intrattenimento, ed ancora la danza, il folklore e lo spettacolo pirotecnico. Belvedere Marittimo è pronta a celebrare, da oggi e fino al 27 ottobre, i solenni festeggiamenti in onore di San Daniele Fasanella, concittadino e Santo Patrono, con un programma civile di assoluto spessore promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Dott. Vincenzo Cascini, dal vicesindaco Francesca Impieri; dal comitato promotore della festa con il patrocinio ed il contributo della Regione Calabria. Il palinsesto di eventi – infatti – è tra i più vasti e completi degli ultimi anni e proietta di diritto questa edizione tra le più belle e spettacolari di sempre. Saranno tre i concerti: i Cugini di Campagna, i Gemelli Diversi e Santino Cardamone.

I festeggiamenti inizieranno questa sera, presso il Convento dei Frati Cappuccini con l’intrattenimento musicale offerto dal duo “Lello e Temistocle”. Domani, domenica 13, in Piazza Mercato dalle ore 21, spettacolo folkloristico a cura di Mr. Balkanic Magic Band.

lunedì 14, sempre in Piazza Mercato, sul lungomare di Belvedere Marittimo, L’Accademia dell’Ancia è pronta a regalare emozioni.

Grandissima attesa per il concerto dei Cugini di Campagna. Il gruppo, pietra miliare della musica, si esibirà martedì 15 ottobre in Piazza Mercato. I fans non vedono già l’ora di cantare a squarcia gola le loro canzoni più celebri in un concerto che si preannuncia sold out. Mercoledì 16 ottobre “Ballando sotto le stelle” con Marcello Tripicchio, Francesca Lanuara e Angelo Sbarra.

I festeggiamenti proseguiranno, come da programma regalando spettacolo tutte le sere. giovedì 17, in Piazza Mercato si terrà una vera e propria festa della musica. Dalle ore 21:00 apertura della serata con la band Aga Trio. Dalle ore 22:00 Gemelli Diversi in concerto. Il gruppo musicale pop rap italiano formatosi a Milano nel 1998 e composto da Thema e Strano è pronto a mandare in visibilio il pubblico.

Come da tradizione, la banda “Città di Belvedere Marittimo” sarà della festa. La loro esibizione è prevista per venerdì 18 ottobre in Piazza Mercato. Sabato 19, dalle ore 19:00 nell’anfiteatro comunale si terrà “I misteri di Gesù” a cura dell’Associazione Progetto Oasi ODV. Dalle ore 21:30, in Piazza Mercato, Santino Cardamone in concerto. Calabrese d’origine ma bolognese d’adozione, Santino Cardamone si definisce un “cantautore folk blues” influenzato da “Vinicio Capossela, Fabrizio De André e Domenico Modugno. La sua energia è pronta a conquistare i presenti.

Anche nella giornata di domenica 20 ottobre sono previsti due spettacoli. Il primo, presso il convento, alle 21:00 sarà di tipo musicale, a cura di Ciriaco Presta. Il secondo, dalle 22:30 sarà quello pirotecnico a cura della ditta “Pirotecnica Forestiero”. A seguire estrazione della lotteria San Daniele. I Solenni Festeggiamenti avranno un bellissimo e sentito prolungamento domenica 27 ottobre. Dalle ore 8:00, spazio all’ottava edizione della motocavalcata Belvenduro “Memorial Franco Liporace e Paolo Marino”.

Prevista inoltre l’apertura dell’area giostre, dell’area food, l’allestimento dell’intramontabile fiera del mare e l’accensione delle luminarie artistiche. Appuntamento quindi a Belvedere Marittimo, dal 12 al 27 Ottobre. Il divertimento è realmente assicurato.