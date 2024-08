“Associazione Diana” aiuta gli amici a 4 zampe, l’appello «aiutateci e sosteneteci»

PAOLA (CS) – L’Associazione Diana ha come finalità quella di aiutare gli amici a 4 zampe, cani, gatti, ed è costituita da un gruppo di 5 volontarie. Ragazze che con le loro forze, fisiche e soprattutto economiche, recuperano e aiutano animali randagi, vittime di maltrattamenti, con particolari esigenze di salute. La responsabile Valentina Molinaro ha scritto alla nostra redazione per chiedere una mano: “Al momento abbiamo già recuperato oltre 10 cani di varia taglia (alcuni di questi erano vittime di maltrattamenti brutali)”.

“Una cagnolina (in foto) – racconta Valentina – è stata recuperata segregata in un container posizionato sotto il cole cocente, insieme ai suoi figlioletti. “La nostra associazione si trova in Calabria, precisamente con sede a Paola. Il nostro territorio regionale non ci da nessun tipo di aiuto economico e né tanto meno ci fornisce uno spazio adeguato per poterci occupare al meglio di queste povere vittime”.

“Abbiamo deciso di dar vita a questa raccolta fondi con la speranza di raggiungere una cifra che ci permetta di poter sostenere le spese giornaliere (crocchette, sterilizzazioni, ecc…) e inoltre che ci permetta di poter metter su uno spazio idoneo per poter custodire al meglio queste povere anime. Grazie di cuore a chi vorrà contribuire”.

L’associazione non ha scopo di lucro e nasce per diffondere agli altri l’amore verso ogni animale, attraverso:

• la protezione e la difesa di ogni animale attraverso la promozione di campagne di sensibilizzazione

• la gestione di rifugi per animali abbandonati unitamente all’assistenza e al soccorso degli animali

• la promozione alle adozioni responsabili

• la collaborazione con enti pubblici e privati

• la realizzazione di eventi e manifestazioni come in primis attività educative.