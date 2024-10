Amantea, incendiate due auto parcheggiate nel Centro di igiene mentale

AMANTEA (CS) – Due mezzi in dotazione al CIM di Amantea, di proprietà dell’Asp di Cosenza, sono state date alle fiamme nella tarda serata di ieri. Le vetture erano parcheggiate all’interno del Centro di igiene mentale di Amantea, e i Vigili del Fuoco allertati e intervenuti sul posto hanno spento le fiamme ma i mezzi, sono andati completamente distrutti. Le forze dell’ordine seguono la pista dolosa e sono in corso mirate indagini.

In merito al grave episodio è intervenuto anche il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi: “ho grande fiducia nell’operato della Procura di Paola e confido che il piromane di Amantea che ha incendiato altre due macchine venga arrestato. Si tratta di un antisociale e cercare una soluzione psichiatrica è un errore. Sono tanti i piromani che sono semplicemente dei delinquenti, così come sono tanti i delinquenti che vengono definiti antisociali. Dalle notizie in mio possesso – prosegue Antoniozzi – il signore è un soggetto caratteropatico ma inquadrare il tutto in un contesto diverso, sarebbe un errore. Sono certo che la Procura agirà chiedendo gli arresti come previsto dalla legge”.