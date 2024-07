Acquappesa, Tripicchio bis: rilancio le Terme Luigiane. “Previsto un finanziamento da 10 milioni”

ACQUAPPESA (CS) – Confermato il consenso per il sindaco di Acquappesa, Francesco Tripicchio, che alle ultime elezioni comunali si aggiudica il secondo mandato di fila. Intanto cresce l’interesse sulle Terme Luigiane e sul futuro del centro anche fuori dai confini regionali e nazionali con investimenti che possano far crescere l’offerta turistica come ha evidenziato, ai microfoni di quicosenza, il primo cittadino: “fin da subito ci concentreremo sulla definizione completa delle Terme Luigiane per la rivalutazione di tutto il compendio termale”. Le Terme sono in questo momento a regime. Hanno iniziato le attività il 6 maggio e da programma dovranno concludersi a dicembre.

La Regione Calabria ad inizio 2023 ha siglato un protocollo d’intesa con i Comuni di Acquappesa, Guardia Piemontese e con Terme Sibarite Spa finalizzato a promuovere un piano di rilancio delle Terme Luigiane, in linea con la complessiva strategia di valorizzazione del patrimonio idrotermale, ricettivo e turistico calabrese. Nel dettaglio, il protocollo prevede che i Comuni di Acquappesa e Guardia Piemontese concedano a Terme Sibarite Spa, per 12 anni, l’utilizzo delle acque termali e dei beni del compendio termale, dietro corresponsione di un canone annuo.

“Quello su cui stiamo lavorando – dice Tripicchio – è il piano di rilancio delle Terme che prevede un finanziamento della Regione Calabria di circa 10 milioni di euro”. A che punto siamo? “Stiamo predisponendo tutto per approvare in consiglio questo piano di rilancio già redatto dalla Regione Calabria. I comuni, di seguito, hanno fatto le proposte di modifica e integrazione, quasi tutte accolte dalla Regione. Prossimo passo, dunque, è l’approvazione. Da quel momento poi ci saranno 36 mesi per il completamento di tutti i lavori previsti”. In passato ci sono già stati altri due finanziamenti uno da 370 mila euro e l’altro da 700 mila euro. I lavori, per questi due finanziamenti, sono alcuni ancora in corso d’opera e altri stanno per iniziare.

La promessa del sindaco

“Una promessa ai cittadini? sicuramente – conclude il sindaco – prometto che porteremo a compimento il rilancio completo della stazione termale, delle Terme Luigiane e di tutto il compendio termale, che sono una risorsa ed un bene non solo per Acquappesa e Guardia Piemontese ma per tutta la regione ed oltre. Così facendo arriveremo sicuramente – conclude il primo cittadino – al rilancio del turismo generale e allo sviluppo economico e sociale del territorio“.