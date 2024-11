A Tortora l’ultimo saluto a Francesca Riente, tra palloncini bianchi e tanto dolore

- Advertisement -

TORTORA (CS) – E’ stato il giorno del dolore quello di oggi a Tortora, centro dell’alto Tirreno cosentino, per dare l’ultimo saluto alla giovane Francesca Riente, morta in un terribile incidente stradale sulla Statale 18 Tirrenica a Praia a Mare, avvenuto domenica scorsa. I funerali sono stati celebrati nella Chiesa Stella Maris dal vescovo, monsignor Stefano Rega, ed hanno visto la partecipazione di tantissime persone, familiari, amici. “Francesca Vive per Sempre” una delle frasi riportate sugli striscioni esposti dagli amici e tanti palloncini bianchi fatti volare nel cielo.

La sua morte ha gettato nella disperazione i familiari che non si danno pace. Il corteo è partito dall’abitazione della famiglia, in via Simone Pezzullo, ed ha accompagnato il feretro fino in chiesa. Un dolore enorme, che emerge anche dai tanti post sui social pubblicati per ricordare Francesca. “Organizzare il proprio compleanno senza sapere che i 18 anni non arriveranno mai sembra la peggior cattiveria che il destino “per chi ci crede” possa fare a qualsiasi persona”. Una ragazza volata via troppo giovane, un dolore che ha colpito tutti, una luce che continuerà a brillare nei ricordi e nei sorrisi di chi l’ha conosciuta e amata.