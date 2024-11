A Guardia Piemontese la manifestazione dal titolo “L’amore non è violenza”

- Advertisement -

GUARDIA PIEMONTESE (CS) – In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il Comune di Guardia Piemontese e l’associazione “Anche noi siamo utili”, in collaborazione con il “Centro Servizi del Volontariato”, hanno organizzato, per lunedì 25 novembre prossimo, la manifestazione dal titolo “L’amore non è violenza“.

La giornata inizierà alle ore 10.30, presso la Sala consiliare del Municipio del centro occitano, con i saluti istituzionali da parte del sindaco Vincenzo Rocchetti, del presidente dell’associazione “Anche noi siamo utili” Luana Bruno Bossio ed Emanuela Manganiello, dirigente scolastico dell’istituto comprensivo “Gaetano Cistaro”.

Tra gli interventi previsti: Rosina Mazza Pennisi di Floristella (dirigente medico dell’ospedale Annunziata di Cosenza), Francesco Gallo (avvocato penalista e criminologo), Flora Caruso (criminologa e membro Anfoc) e Raffaele Formoso. Successivamente, in piazza Convento, nel centro storico di Guardia Piemontese, sarà inaugurata una panchina rossa, con su scritto: “Siamo state amate e odiate, adorate e rinnegate, baciate e uccise, solo perché donne”, ed il numero antiviolenza 1522.