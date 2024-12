A Fuscaldo realizzata una ‘torretta anticendi’, servirà da vedetta contro gli incendi boschivi

- Advertisement -

FUSCALDO – Posizionata in alto, in località Palazzello, è stata completata a Fuscaldo la torretta antincendi per la prevenzione e il controllo degli incendi boschivi sul territorio. Il progetto, realizzato grazie ai finanziamenti del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Calabria, rientra in un piano più ampio di tutela e valorizzazione delle risorse naturali del territorio.

Con un post sui social, l’amministrazione comunale ha annunciato che “la torretta è pronta” e che proseguono anche i lavori di ripristino della viabilità montana. “Si sta intervenendo sulle nostre montagne e sull’immenso patrimonio boschivo presente sul nostro territorio”.

“Interventi importantissimi e strategici, che l’Amministrazione guidata dal nostro sindaco Giacomo Middea, con il fattivo impegno del consigliere delegato alla forestazione Paolino Ramundo, sta portando avanti anche e soprattutto allo scopo di valorizzare e tutelare le nostre montagne”. I lavori sulle strade comunali montane, comprendono anche una strada carrabile che collega Cariglio a San Marco Argentano.