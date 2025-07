Stampa: le “censure” del Cosenza Calcio all’attenzione del Consiglio nazionale dell’Ordine

- Advertisement -

COSENZA – Anche il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti esprime “preoccupazione per il susseguirsi di episodi di restrizioni e mancanza di rispetto per l’attività dei giornalisti sportivi, un fenomeno che investe diversi sport e diverse categorie”. È quanto scritto in una nota pubblicata su sito dell’Odg. “L’ultima segnalazione giunge dalla Calabria dove un comunicato congiunto dell’Ordine, dell’USSI e del Circolo della Stampa di Cosenza denuncia “un atteggiamento di chiusura verso gli organi di stampa locali, che offende il lavoro di decine di giornalisti e lede il diritto all’informazione” da parte della società Cosenza Calcio.

“Solo per citare il mese di luglio: l’Ordine del Lazio e l’USSI sono dovuti intervenire per una conferenza stampa della Lazio Calcio che si sarebbe dovuta svolgere a porte chiuse e con domande preconfezionate. In Sicilia, invece, sono state stigmatizzate le parole offensive verso alcuni colleghi del Giornale di Sicilia da parte del presidente del Trapani Basket. Si tratta di episodi che fanno emergere, anche nel mondo delle società sportive, pulsioni a restringere gli spazi di informazione. La libertà di stampa deve essere sempre e comunque garantita, a tutela del diritto dei cittadini ad essere correttamente informati, vale anche per gli eventi sportivi”.