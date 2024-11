- Advertisement -

COSENZA – La Commissione consiliare lavori pubblici, presieduta da Concetta De Paola, ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.) dell’intervento di riqualificazione dello Stadio San Vito-Marulla e delle relative aree di pertinenza, finanziato per un importo pari a 7 milioni e duecentomila euro ed inserito nella Programmazione del F.S.C. (Fondo Sociale Comunitario) 2021-2027. Dopo aver incassato il via libera dalla Commissione, il D.I.P. sarà portato all’attenzione del Consiglio Comunale nella seduta convocata per mercoledì 6 novembre. Si tratta di un adempimento dovuto per la verifica di tutte le condizioni previste dall’Unione Europea per accedere al finanziamento.