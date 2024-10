COSENZA – Cosenza Salernitana non si giocherà sabato 2 novembre. Per “elevati profili di rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica” la gara slitta di un giorno (cambia anche l’orario) e si disputerà domenica 3 novembre. Questa la decisione della Lega di Serie B dopo le determinazioni del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica e l’ordinanza del Prefetto. La partita sarà disputata alle ore 15:00, anziché alle ore 17.15 come originariamente previsto. Il semaforo verde allo slittamento è dovuto ai problemi di gestione dell’ordine pubblico.

In particolare l’Oktober Fest, in programma in contemporanea, nell’area del Villagio Europa a pochi passi dall’uscita dell’A2, non permetterebbe la gestione della tifoseria granata visto che proprio quell’area, adibita a parcheggio per le tifoserie ospiti in incontri a rischio, non è utilizzabile per la presenta della kermesse. Come con la Juve Stabia bus ed auto sarebbero stati fatti parcheggiare vicino lo Stadio Marulla, ma la scelta avrebbe creato disagi per il traffico cittadino già caotico per i lavori alla rotonda. Lo slittamento a domenica potrebbe lenire in parte tutte queste problematiche. Intanto è atteso dal Casms la decisione sul numero di tifosi della Salernitana che potranno recarsi a Cosenza solo in possesso della tessera.

Il Comunicato della Lega

Preso atto dell’ordinanza del Prefetto della Provincia di Cosenza Prot. n. 679/2024/oes del 30 ottobre 2024, con la quale viene ordinato il differimento dello svolgimento della gara in epigrafe a domenica 03 novembre alle ore 15.00 in considerazione di “elevati profili di rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica”; ▪ tenuto conto dell’art. 27.2 dello Statuto LNPB; a parziale modifica del C.U. LNPB n. 46 del 27 settembre u.s.; stabilisce che il programma della 12ª giornata del Campionato Serie BKT 2024/2025 sia

ridefinito come segue:

12ª giornata

Domenica 03 novembre 2024 ore 15.00 COSENZA – SALERNITANA