Monopoli-Cosenza 2 a 2. Eurogoal di Florenzi e rimonta dei pugliesi. Pari finale di Mazzocchi

MONOPOLI (BA) – La prima in serie C del Cosenza, tornato nella terza serie dopo sette stagioni di serie B, termina con un pareggio per 2 a 2, maturato al termine di una gara dai due volti, con un primo tempo dominato dal Cosenza che trova il meritato vantaggio con un gradissimo goal di Aldo Florenzi, ma chiuso in parità per il pareggio di Imputato. Nella ripresa il Cosenza cala nettamente e Tirelli, giustiziere della gara di Coppa Italia, porta avanti il Monopoli con un destro al volo dal cuore dell’area. Buscè butta nella mischia i tre nuovi arrivati ma è Mazzocchi a trovare il pareggio al 75′ con una conclusione al volo da fuori area. Rossoblu attesi all’esordio al Marulla domenica prossima contro la Salernitana.

Cosenza – Monopoli 2 a 2: la cronaca

Trenta secondi e Cosenza vicino al vantaggio con la scivolata di Cannavò sull’assist di Mazzocchi: Piana riesce a salvarsi smanacciando anche l’attaccante era in fuorigioco. Al 7′ ci riprova Mazzocchi con una rovesciata volante in area: pallone alto sulla traversa. È la squadra di Buscè a menare le danze, con una linea molto alta ed un pressing constante sul portatore di palla avversario. Al 19′ D’Orazio gira di testa, senza successo, una punizione scodellata in area da Garritano.

Al 26′ il Cosenza sblocca con merito la gara e lo fa con un goal gioiello di Aldo Florenzi. Il centrocampista riceve palla da Mazzocchi, rientra sul destro, salta due avversari e dai 25 metri lascia partire una sventola che va a morire nel sette dove Piana non può arrivare. In campo c’è solo la squadra di Buscè che al 29′ sfiora il raddoppio con la conclusione al volo di Garritano dal limite che esce di poco alta sulla traversa.

La prima conclusione del Monopoli arriva al 36′ su un errore di Garritano. Passaggio in orizzontale intercettato da Imputato che arriva fino al limite e conclude in diagonale chiamando Vettorel alla deviazione. L’esterno del Monopoli si rifà al 38′ trovando il goal del pari con un destro forte e radente dal cuore dell’area sul cross dalla destra di Viteritti e il velo di Longo. Vettorel battuto a tutto da rifare per il Cosenza. Al 42′ il portiere del Cosenza rischia di combinare la frittata uscendo a vuoto al limite dell’area. Ne approfitta Falzerano che prova un pallonetto con il pallone che esce di poco. Dopo 8′ minuti di recupero e con un destro ma giro velenoso di Imputato, si chiude il primo tempo.

Il secondo tempo si apre con l’esordio in maglia rossoblu di Contiliano, che prende il posto del giovane Ragone, e con un brivido in area per il destro dall’area piccola di Tirelli che grazia il Cosenza sparando sopra la traversa. Ma al 57′ il giustiziere della gara di Coppa Italia si rifà con gli interessi portando avanti il Monopoli, con un destro al volo dal cuore dell’area che non lascia scampo a Vettorel. Cosenza costretto a rincorrere mentre Buscè butta nella mischia il neo acquisto Ferrara e Arioli. Ma i rossoblu, rispetto ad un discreto primo tempo, sembrano decisamente calati dal punto di vista fisico e mentale. Il Monopoli prova ad approfittarne con una punizione a giro di Bordo che esce di poco alta.

Nel momento più difficile il Cosenza trova un lampo con Mazzocchi che vale il goal del 2 a 2. L’attaccante stoppa di petto e calcia al colo in porta dai 30 metri, con il pallone che scavalca Piana che nonostante il colpo di reni non pò nulla. Al 79′ Florenzi ha sui piedi il pallone del soprasso ma la sua conclusione è deviata in angolo da Piana. In pratica è l’ultima vera occasione della gara che nonostante i 10′ minuti di recupero perde di intensità e si chiude con un pari.

SS MONPOLI 1966 (3-5-2): Piana; Viteritti, Micieli, Piccinini; Scipioni, Falzerano (81′ Calvano), Bordo (66′ Battocchio), Greco (87′ Lattanzi), Imputato; Tirelli (81′ Bruschi), Longo (66′ Fall)

Panchina: Albertazzi, Silvestris, Di Santo, Battocchio, Fall, Sylla, Cascella, Calvano, Oyewale, Rossi, Ronco, Lattanzi, Bruschi

Allenatore: Alberto Colombo

COSENZA CALCIO (3-5-2): Vettorel, Cimino (59′ Arioli), Dalle Mura (66′ Dametto), Caporale; Ragone (46′ Contiliano), Kouan, Garritano, Florenzi, D’Orazio; Cannavò (59′ Ferrara), Mazzocchi

Panchina: Pompei, Barone, Begheldo, Contiliano, Rizzo Pinna, Achour, Dametto, Arioli, Ferrara, Novello

Allenatore: Antonio Buscè

Arbitro: Signor Enrico Gemelli da Messina

Assistenti: Signori Paolo Cufari di Torino e Pierpaolo Vitale di Salerno

IV Uomo: Signor Domenico Leone di Barletta

Football Video Support: Signor Cosimo Schillinzi di Casarano

Ammoniti: Contiliano (C), Dalle Mura (C)

Espulsi:

Angoli: 2-5

Recupero: 8′ p.t. – 10′ s.t.

Note: Serata estiva ma gradevole a Monopoli con una temperatura intorno ai 25 gradi. Terreno del Veneziani in discrete condizioni. Presenti poco più di 2mila spettatori con una settantina di tifosi del Cosenza. Cosenza in campo con il lutto al braccio per la morte di Padre Fedele.