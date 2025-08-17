HomeSport

Cosenza fuori dalla Coppa Italia, vince il Monopoli. E Buscè chiede urgentemente rinforzi

In una gara bruttina con pochi lampi, decide il match una rete di Tirelli al 60'. Buscè a fine gara «c’è bisogno di completare prima possibile una rosa deficitaria. L'ho sto dicendo da luglio, servono rinforzi»

MONPOLI (BA)  – Dopo le amichevoli estive, quello contro il Monopoli (avversario anche nella 1′ di campionato) era il primo vero test per il Cosenza, che fallisce l’appuntamento e viene eliminato dalla Coppa Italia di Serie C. In una gara bruttina e con pochi lampi, decide il match una rete di Tirelli al 60′. Cosenza discreto nel primo tempo che sfiora la rete con Mazzocchi. L’attaccante si rende minaccioso anche a inizio ripresa ma trova la parata di Piana. Come detto Tirelli al 15′ della ripresa porta avanti il Monopoli che sfiora il raddoppio con Bruschi, che si divora un’occasione colossale a tu per tu con Vettorel, che riesce a deviare e ancora con Tirelli. Nel finale l’untile e sterile assedio del Cosenza che si rende pericoloso solo con Florenzi.

Foto Monopoli Calcio

A fine gara chiare e nette le parole del tecnico Buscè «Abbiamo avuto la palla per andare in vantaggio con Mazzocchi. Abbiamo giocato contro una squadra che lo scorso anno è arrivata terza, che ha perso qualche pezzo ma ci tenevano, stasera ha fatto la gara della vita. L‘ho sto dicendo da luglio: servono rinforzi immediati. Io faccio l’allenatore, il direttore deve fare il direttore e la società deve fare la società. È un peccato, perchè altrimenti non si può andare avanti».

«Non servono 20 giocatori ma 5 o 6 innesti di qualità. Anche quei giocatori che vogliono rimanere devono essere motivati. Lo sto dicendo con grande educazione: io sto facendo il mio lavoro con grande professionalità mentre c’è qualcuno che non sta facendo il suo lavoro. Cosenza ha bisogno di una squadra  competitiva, quello che ho chiesto da quando sono arrivato».

MONOPOLI (3-5-2): Piana; Viteritti, Bizzotto, Piccinini; Velenti, Falzerano (dal 47’st Scipioni), Battocchio ( dal 28’ st Bordo), Calvano ( dal 10’ st Greco), Imputato; Longo (dal 10’ st Fall), Bruschi (dal 10’ st Tirelli)
Panchina: Albertazzi, Cucinotta, Rossi, Ronco. Allenatore: Colombo

COSENZA (3-5-2): Vettorel; Cimino, Caporale, D’Orazio; Arioli (dal 23’ st Novello), Kouan (dal 1’ st Begheldo), Garritano (dal 23’ st Kourfalidis), Florenzi, Barone; Rizzo Pinna (dal 16’ st Cannavò), Mazzocchi (dal 31’ st Achour)
Panchina: Pompei, Bonofiglio, Silvestri, Ragone, Rocco, Roseti, Perricci. Allenatore : Buscè.

ARBITRO: Maresca di Napoli (Ferraro di Frattamaggiore – La Regina di Battipaglia)

Ammoniti: Battocchio, Imputato, Greco (Monopoli), Arioli Kouan Barone Cimino, Begheldo (Cosenza)

 

