Mercato Cosenza Calcio, l’attaccante Alessandro Arioli ceduto in prestito al Chieti

COSENZA – Alessandro Arioli giocherà in questa stagione in Serie D con il Chieti. Il giovane attaccante classe 2003, autore di un goal contro l’Ascoli e sette presenze con il Cosenza a inizio stagione, terminata poi al Monopoli, è stato ceduto in prestito al Chieti in Serie D.

Questo il comunicato ufficiale” La Società Cosenza Calcio comunica di aver perfezionato la cessione del diritto alle prestazioni sportive, con la formula del trasferimento a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, del calciatore Alessandro Arioli, classe 2003, alla Società Chieti F.C. 1922. Arioli, cresciuto nel vivaio rossoblù, ha finora collezionato complessivamente 7 presenze con la maglia del Cosenza, tra Campionato e Coppa Italia, siglando una rete. Ad Alessandro l’augurio di vivere la nuova esperienza professionale nel migliore dei modi.