Il ritorno di Viali al Marulla è da incubo. Tris di un super Cosenza all’Ascoli che chiude in 8

COSENZA – Il Cosenza stravince la prima gara di campionato battendo, in un Marulla pieno di calore ed entusiasmo, un Ascoli mai in partita, falloso e costretto a giocare addirittura in otto uomini già alla fine del primo tempo, per il doppio giallo a Falasco e i rossi diretti a Buchel (fallo da ultimo uomo) e Forte (colpo a Fontanarosa a palla lontana).

Un ritorno da incubo quello di William Viali a Cosenza, dove ha trovato una squadra che ha surclassato fisicamente i marchigiani sin dalle prime battute, trovando il meritato vantaggio con il rigore messo a segno da Tutino al 20′ (fallo di mani di Rodriguez su conclusione di Calò) e continuando ad attaccare costringendo l’Ascoli a ricorrere al fallo sistematico che hanno portato alle due espulsioni mentre la terza e un colpo di Forte a Fontanarosa a palla lontana.

Nella ripresa con l’evidente superiorità numerica il Cosenza dilaga trovando la rete del 2 a 0 di Arioli al 54′ che insacca con un gran destro al volo su assist di D’Urso e di Zilli al 61′, bravo a ribattere in rete il pallone deviato da Viviani dopo il colpo di testa di Mazzocchi. La traversa di Tutini è l’ultima occasione di una gara che si chiude con il successo dei lupi attesi adesso dalla sfida del Penzo di Venezia.

Senza Voca squalificato Caserta sceglie di schierare il giovane Arioli. Il tecnico però deve rinunciare anche a Meroni, out proprio durante il riscaldamento per un risentimento al polpaccio. Al suo posto il giovane Fontanarosa all’esordio al Marulla gremito da quasi 12mila spettatori. Cosenza Ascoli è la gara nella gara per Viali che torna al Marulla contro il suo recente passato.

Cosenza subito padrone del campo

Si inizia subito con un Cosenza aggressivo e subito propositivo. Al 5′ punizione velenosa di Calò in area, sulla ribattuta conclusione volante di D’Orazio ma ciabattata e bloccata da Viviani. I rossoblu spingono e fanno la gara, mentre l’Ascoli appare decisamente in difficoltà non riuscendo a liberarsi del pressing asfissiante dei rossoblu.

Rigore per il Cosenza. Tutino non fallisce

Al 15′ gran conclusione di Calò dal limite deviata in angolo da Rodriuez. Lo stesso Calò va a battere l’angolo ma c’è però un check del VAR per un presunto tocco con un braccio. Forneau va a rivedere le immagini e dopo 5′ minuti di attesa concede il calcio di rigore ai rossoblu. Dal dischetto si presenta Tutino che, come una settimana fa contro il Sassuolo, non sbaglia e porta avanti il Cosenza nel tripudio del Marulla. Per vedere la prima incursione dell’Ascoli bisogna arrivare al 28′: destro dell’ex Millico dal limite che finisce sull’esterno della rete.

Doppio giallo a Falasco, poi rosso a Buchel. Ascoli in 9

Al 37′ Falasco, già ammonito, allarga il braccio per fermare Calò e lo colpisce con una gomitata. Inevitabile il doppio giallo per il difensore del Ascoli che rimane in dieci. Al 41′ l’Ascoli resta addirittura in nove uomini. Mazzocchi recupera un gran pallone a centrocampo e parte in contropiede. Servizio per D’Urso lanciato a rete che viene steso da Buchel ultimo uomo. Nessun dubbio per Forneau che mostra il rosso al centrocampista. Il Var conferma la decisione del fischietto romano. In una prima frazione infinita vengono concessi 7′ minuti di recupero.

Succede di tutto: rosso diretto a Forte: Ascoli ridotto in otto

Primo tempo finito? Macchè: il Var richiama nuovamente l’arbitro per una gomitata di Forte a Fontanarosa a palla lontana. Cartelli rosso per l’attaccante che lascia l’Ascoli in otto uomini. Dopo dieci lunghissimi minuti di recupero finisce il primo tempo.

Pennellata di D’Urso, destro al volo di Arioli: 2 a 0

La ripresa si apre con un cambio nell’Ascoli. Fuori Caligara e dentro Falzerano. Nessun cambio nei rossoblu che tornano in campo con gli stessi 11 del primo tempo. Al primo minuto Conclusione sbilenca di Mazzocchi in area, Tutino in scivolata non riesce a correggere la traiettoria della sfera che termina sul fondo. Al 53′ il Cosenza trova il raddoppio: cross pennellato di D’Urso sul secondo palo per la conclusione al volo di Arioli. Gran destro rasoterra che non lascia scampo a Viviani.

Tap-in di Zilli, il Cosenza cala il tris

Con un evidenza differenza in campo di uomini, il Cosenza trova delle vere e proprie praterie. Al 61′ arriva anche il tris: cross di Martino per la testa di Mazzocchi. Miracolo di Viviano che però respinge corto, Zilli si fionda sulla sfera e con un comodo tap-in insacca la rete del 3 a 0. Gara praticamente blindata con il Cosenza che effettua tutti i cambi possibili. Al 74′ i rossoblu sfiorano il poker con un destro al volo di Tutino (cross del solito Martino) che si schianta sulla traversa.

Si fa male Cimino, il Cosenza chiude in dieci

Al minuto 80′ Quaranta spinge Cimino che si schianta contro i cartelloni pubblicitari. Per il giovane difensore è necessario l’intervento della barella. Caserta non ha più cambi e il Cosenza è costretto a chiudere la gara in dieci.

COSENZA CALCIO (4-2-3-1): Micai; Martino, Fontanarosa, Venturi (69′ Citino), D’Orazio; Zuccon (64′ Praszelik), Calò; Arioli (57′ Marras), D’Urso (57′ Zilli), Mazzocchi (69′ Crespi); Tutino

Panchina: Marson, Lai, Rispoli, Sgarbi, Meroni, Cimino, Marras, Praszelik, Crespi, Zilli, Novello

Allenatore: Fabio Caserta

ASCOLI CALCIO (4-3-2-1): Viviano; Adjapong, Simic, Botteghin, Falasco; Caligara (46′ Falzerano), Buchel, Masini (56′ Kraja); Rodriguez (56′ Mendes), Millico (62′ Giovane); Forte

Panchina: Barosi, Bolletta, Haveri, Gnahoré, Kraja, Giovane, Simic, D’Uffizi, Falzerano, Manzari, Mendes

Allenatore: William Viali

Arbitro: Signor Francesco Forneau di Roma 1

Assistenti: Signori Pietro dei Giudici di Latina e Ivan Catallo di Frosinone

IV uomo: Signor Valerio Vogliacco di Bari

SALA VAR: Signori Ginaluca Aureliano di Bologna e Orlando Pagnotta di Nocera Inf.

Ammoniti: Falasco (A), Masini (A), Caligara (A), Zuccon (C)

Espulsi: Falasco (A), Buchel (A), Forte (A)

Angoli: 7-0

Recupero: 10′ p.t. –

Note: Serata estiva e calda a Cosenza con una temperatura di circa 30 gradi. Terreno del Marulla in buone condizioni. Presenti poco più di 12 mila spettatori con una decina di tifosi dell’Ascoli sistemati nel settore ospiti. Prima del fischio iniziale le due squadre hanno osservato un minuti di silenzio in ricordo di Carlo Mazzone morto oggi a 86 anni.