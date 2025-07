- Advertisement -

COSENZA – Come ampiamente preannunciato, Gennaro Delvecchio non è più il direttore sportivo del Cosenza. A differenza del tecnico Alvini, che ha risolto il suo contratto con il Cosenza in modo consensuale (ieri è stato annunciato dal Frosinone) Il DS è stato invece sollevato dall’incarico, come annunciato da un breve comunicato stampa da parte della società.

«Il Cosenza Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico il Direttore Sportivo Gennaro Delvecchio. A Delvecchio un ringraziamento per il lavoro svolto e i migliori auguri per il prosieguo della carriera sportiva da parte del Club».