Cosenza, tra silenzi e addii. Dopo Micai saluta anche il tecnico Alvini: risoluzione del contratto

- Advertisement -

COSENZA – Mentre sul fronte societario regna il più assoluto e assordante silenzio, con la trattativa che vedeva in campo alcuni imprenditori emiliani quasi definitivamente sfumata, con una stagione tutta da costruire, un nuovo Direttore sportivo da portare a Cosenza (in realtà sotto contratto per un altro anni c’è Delvecchio) e senza un allenatore, qualcosa si muove ma solo sul fronte sportivo.

Si tratta in realtà di saluti e partenze ed altre ce ne saranno nei prossimi giorni. Ieri è toccato al portiere Micai che ha utilizzato la clausola del suo contratto per svincolarsi (in caso di retrocessione in C) con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza. Oggi arriva la risoluzione consensuale del contratto con il tecnico Massimiliano Alvini. L’allenatore, che era stato prima esonerato e poi richiamato nel disperato tentativo di evitare la retrocessione, andrà ad allenare in Serie B. Questo il comunicato della società “Il Cosenza Calcio comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale in essere con il signor Massimiliano Alvini, che da oggi non è più l’allenatore della prima squadra. La Società ringrazia il mister ed il suo Staff per l’attività professionale svolta e augura le migliori fortune per il prosieguo delle rispettive carriere”.