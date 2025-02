Facciamo volare “Uccello” ancora una volta. «Domenica tutti in Curva Sud per Salvatore Iaccino»

Salvatore Iaccino, lo storico ultrà del Cosenza ultras della Curva Sud “Donato Bergamini” che hanno chiesto a tutti i tifosi, che generalmente occupano gli altri settori del Marulla, nonostante la situazione sportiva e societaria, di assistere alla partita in Curva Sud per ricordare un ultima volta Salvatore. COSENZA – Tutti uniti in Curva Sud per “Uccello” con un solo striscione nel ricordo di, lo storico ultrà del Cosenza morto due giorni fa nella clinica Villa degli Oleandri nella quale era ospite da qualche tempo. È l’appello lanciato dagliche hanno chiesto a tutti i tifosi, che generalmente occupano gli altri settori del Marulla, nonostante la situazione sportiva e societaria,per ricordare un ultima volta Salvatore.

” A Cosenza e alla sua gente. Domenica in Curva Sud per Salvatore. Quando muore qualcuno non è il morto che viene seppellito ma un vivo. Per la nostra gente vale da sempre questo principio. L’ultrà che muore resta vivo nel ricordo. Vivere nel cuore di chi resta non è morire. Riteniamo che “Sasà Uccello” meriti di essere ricordato in maniera degna nella curva dove ha dispiegato le sue ali con generosità esprimendosi con la sua libera passione. Ci rivolgiamo a tutti i gruppi, club e tifosi che frequentano gli altri settori del San Vito-Marulla, a tutti quelli che non vanno più allo stadio, a chi detesta l’attuale dirigenza, a chi ha conosciuto Salvatore ed ha espresso solidale tenerezza verso la sua ingiusta scomparsa. Domenica vi invitiamo, per un giorno, ad essere tutti insieme nella sua amata Curva Sud per ricordare Salvatore e farlo volare ancora una volta. Per l’occasione – fanno sapere i tifosi – sarà presente solo un unico striscione con una dedica a Salvatore senza nessuno altro striscione dei gruppi organizzati. Rendiamo onore a chi ha reso grande la storia ultrà di Cosenza”.