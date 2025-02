“Uccello” adesso é libero di volare. Cosenza e i suoi tifosi piangono la morte di Salvatore Iaccino

- Advertisement -

COSENZA – “Uccello” non vola più. Salvatore Iaccino, noto ultrà del Cosenza Calcio, è morto nelle scorse ore. Si trovava a Mendicino nella clinica Villa degli Oleandri nella quale era ospite da qualche tempo, quando il suo cuore ha cessato di battere. Il suo decesso, cui cause pare siano ancora in corso d’accertamento, sembrerebbe essere riconducibile all’assunzione di un mix di farmaci risultato letale. La tifoseria rossoblù ha accolto con sgomento la notizia della scomparsa di un uomo, poeta con un trascorso travagliato che lo portò a denunciare le condizioni nelle quali versava l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto nel quale era stato ristretto. Lascia un vuoto nei cuori dei residenti del centro storico, del mondo ultras cosentino e di coloro che hanno avuto modo di conoscerlo nelle sue poliedriche sfaccettature. Numerosi i messaggi di cordoglio sui social.