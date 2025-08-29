Cosenza-Salernitana, dalle 16:00 la prevendita dei biglietti. Curve Nord e Sud chiuse

- Advertisement -

COSENZA – Dalle ore 16.00 di oggi, online su VivaTickets o presso lo Store di Corso Mazzini, apre la prevendita dei biglietti per la gara Cosenza- Salernitana (diretta dal signor Leonardo Mastrodomenico di Matera), valevole per la seconda giornata della Serie C in programma Domenica 31 agosto 2025 alle ore 21.00 allo stadio “San Vito- Marulla”.

Trasferta vietata ai tifosi della Salernitana

Una classica del Sud, una partita che è quasi derby ma che sarà disputata in uno stadio Marulla praticamente deserto e silenzioso, per l’assenza di massa annunciata da tempo dai tifosi del Cosenza, ma anche di quelli della Salernitana, dopo ce il Tar del Lazio ieri ha rigettato il ricorso presentato dal Centro di Coordinamento Salernitana Club contro il decreto firmato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che, dal 1° agosto scorso, vieta per quattro mesi le trasferte ai sostenitori granata. a seguito dei disordini avvenuti durante il match contro la Sampdoria dello scorso campionato di Serie B. La vendita dei tagliandi è dunque vietata per i residenti nella regione Campania.

Cosenza-Salernitana aperte solo 4 settori di tribune

Chi deciderà comunque di assistere al match tra rossoblu e granata, potrà farlo solo dalle tribune (ad esclusione della Rao Coperta e della numerata Rosso Nord – Mario e Vincenzo Morelli che saranno anch’esse chiuse) ad un prezzo non proprio da Serie C, considerando il momento, ma lo stadio vetusto e con più di un problema. Si parte dai 16 euro per la Tribuna B scoperta (5 euro ridotto fino ai 16 anni), passando per i 25 della Tribuna A sempre scoperta (5 euro ridotto fino ai 16 anni) fino ai 30 euro della Tribuna Centrale Bruno Sud e i 50 euro della Tribuna centrale Blu.

Confermata, infatti, la chiusura sia della Curva Sud “Bergamini” che della curva Nord “Catena” da parte della società di via Conforti. Una scelta in parte già anticipata dall’annuncio della campagna abbonamenti che non prevede la possibilità di fidelizzarsi dei due settori più popolari.

Questi i prezzi per la partita:

TRIBUNA B – 16 euro

*Ridotto lupacchiotto (0-16 anni) – 5 euro

TRIBUNA A – 25 euro

*Ridotto lupacchiotto (0-16 anni) – 5 euro

TRIBUNA BRUNO SUD – 30 euro

*Ridotto lupacchiotto (0-16 anni)– 10 euro

Donne. Over65, 16-18 anni, universitari, forze dell’ordine – euro 25 euro

TRIBUNA BLU – 50 euro

*Ridotto lupacchiotto (0-16 anni) – 15 euro