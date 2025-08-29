HomeSport

Cosenza-Salernitana, dalle 16:00 la prevendita dei biglietti. Curve Nord e Sud chiuse

Chi deciderà di assistere al match tra rossoblu e granata potrà farlo solo dalle Tribune. Confermata, infatti, la chiusura della Curva Sud "Bergamini" e della curva Nord. Trasferta vietata ai tifosi della Salernitana

Sport
Scritto da Sport
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Dalle ore 16.00 di oggi, online su VivaTickets o presso lo Store di Corso Mazzini, apre la prevendita dei biglietti per la gara Cosenza- Salernitana (diretta dal signor Leonardo Mastrodomenico di Matera), valevole per la seconda giornata della Serie C in programma Domenica 31 agosto 2025 alle ore 21.00 allo stadio “San Vito- Marulla”.

Trasferta vietata ai tifosi della Salernitana

Una classica del Sud, una partita che è quasi derby ma che sarà disputata in uno stadio Marulla praticamente deserto e silenzioso, per l’assenza di massa annunciata da tempo dai tifosi del Cosenza, ma anche di quelli della Salernitana, dopo ce il Tar del Lazio ieri ha rigettato il ricorso presentato dal Centro di Coordinamento Salernitana Club contro il decreto firmato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che, dal 1° agosto scorso, vieta per quattro mesi le trasferte ai sostenitori granata. a seguito dei disordini avvenuti durante il match contro la Sampdoria dello scorso campionato di Serie B. La vendita dei tagliandi è dunque vietata per i residenti nella regione Campania

Cosenza-Salernitana aperte solo 4 settori di tribune

Chi deciderà comunque di assistere al match tra rossoblu e granata, potrà farlo solo dalle tribune (ad esclusione della Rao Coperta e della numerata Rosso Nord – Mario e Vincenzo Morelli che saranno anch’esse chiuse) ad un prezzo non proprio da Serie C, considerando il momento, ma lo stadio vetusto e con più di un problema. Si parte dai 16 euro per la Tribuna B scoperta (5 euro ridotto fino ai 16 anni), passando per i 25 della Tribuna A sempre scoperta (5 euro ridotto fino ai 16 anni) fino ai 30 euro della Tribuna Centrale Bruno Sud e i 50 euro della Tribuna centrale Blu.

Confermata, infatti, la chiusura sia della Curva Sud “Bergamini” che della curva Nord “Catena” da parte della società di via Conforti. Una scelta in parte già anticipata dall’annuncio della campagna abbonamenti che non prevede la possibilità di fidelizzarsi dei due settori più popolari.

Questi i prezzi per la partita:

TRIBUNA B – 16 euro
*Ridotto lupacchiotto (0-16 anni) – 5 euro

TRIBUNA A – 25 euro
*Ridotto lupacchiotto (0-16 anni) – 5 euro

TRIBUNA BRUNO SUD – 30 euro
*Ridotto lupacchiotto (0-16 anni)– 10 euro
Donne. Over65, 16-18 anni, universitari, forze dell’ordine – euro 25 euro

TRIBUNA BLU – 50 euro
*Ridotto lupacchiotto (0-16 anni) – 15 euro

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

ambulanza 118

Incidente in moto sull’A2, un ferito: traffico in tilt tra Frascineto e Campotenese

Provincia
COSENZA - Incidente stradale autonomo questo pomeriggio sull'A2 Autostrada del Mediterraneo  tra Frascineto e Campotenese, in direzione Salerno. Un motociclista, per cause in corso...

Co-Ro, a Thurio completata la rotatoria all’incrocio tra la Sp 253 e la Sp...

Ionio
CORIGLIANO ROSSANO (CS) - La Provincia di Cosenza ha completato la realizzazione di una rotatoria in località Thurio, nel Comune di Corigliano-Rossano, all’incrocio tra...
Anas-soccorso-statale-534

Guasto sulla statale 534, Anas in soccorso di una 95enne e del figlio a...

Ionio
CASSANO ALLO IONIO (CS) - Questa mattina, la squadra Anas del Centro di Manutenzione di Cosenza è intervenuta a seguito di una segnalazione ricevuta...

Asp di Cosenza, Laghi denuncia la proposta di modifica dell’atto aziendale: «Accentra il potere...

Area Urbana
CASTROVILLARI (CS)  - "Ferragosto, Natale, Capodanno. Periodi tipici in cui vengono varate leggi, adottati provvedimenti, promosse iniziative che si spera non stimolino più di...

San Giovanni in Fiore, il treno della Sila in viaggio sul cammino dell’abate Gioacchino...

Provincia
SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) - Un suggestivo itinerario a bordo del celebre treno della Sila alla scoperta della figura storica e spirituale dell’abate...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37142Area Urbana22298Provincia19809Italia8009Sport3854Tirreno2920Università1453
-->
Sport
Altri Articoli di Sport

Leggi ancora

Sport

Cosenza, l’opposizione: «clima tossico e surreale. Caruso ha tradito le promesse,...

COSENZA - L'annuncio della campagna abbonamenti del Cosenza Calcio, per la stagione 2025/2026, ha messo ulteriore benzina sul fuoco delle polemiche tra la tifoseria...
Sport

Cosenza Calcio, al via la campagna abbonamenti… ma senza Curve “razionalizzazione...

COSENZA - A cinque giorni dall'esordio al Marulla contro la Salernitana, il Cosenza Calcio ha annunciato il lancio della campagna abbonamenti per la stagione...
Buscè Allenatore Cosenza
Sport

Il Cosenza ritrova il Monopoli. Domani la prima di campionato, Buscè...

COSENZA - Domani il via al campionato di Serie C per il Cosenza Calcio che riparte dalla terza serie dopo l'amara retrocessione dalla cadetterua....
Dametto
Sport

Cosenza, nuovo rinforzo in difesa. Preso l’esperto centrale ex Torres Paolo...

COSENZA - Arriva un nuovo rinforzo per la difesa del Cosenza che sistema una delle caselle più importanti, ovvero quella dei centrali, con l'arrivo...
Ferrara e Contiliano
Sport

Rinforzi per il Cosenza: ufficiali il terzino sinistro Ferrara e il...

COSENZA - Primi rinforzi di categoria in casa Cosenza Calcio, che questa mattina ha ufficializzato l'arrivo del laterale sinistro di difesa Antonio Ferrara e...
Sport

Futsal Serie A 25/26, ecco il calendario della Pirossigeno Cosenza: ancora...

COSENZA - Pirossigeno Cosenza, sorteggiato oggi, con diretta dagli studi di Sky Sport 24, il calendario della stagione 2025/2026 di Serie A di Futsal....
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA