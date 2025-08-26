Cosenza Calcio, al via la campagna abbonamenti… ma senza Curve “razionalizzazione degli spazi interni”

- Advertisement -

COSENZA – A cinque giorni dall’esordio al Marulla contro la Salernitana, il Cosenza Calcio ha annunciato il lancio della campagna abbonamenti per la stagione 2025/2026. Sarà possibile sottoscrivere le tessere a partire da giovedì 28 agosto presso lo Store di Corso Mazzini. Previsti sconti per chi rinnova l’abbonamento e riduzioni per under 16 in tribuna A, Tribuna B, Tribuna B Coperta “Rao” e Tribuna Centrale. Agevolazioni anche per universitari, donne, 16-18 anni e over 65 negli altri settori del Marulla.

Chiuse le due curve: solo agli abbonamenti?

Ma al momento niente abbonamenti previsti per i due settori più popolari, ovvero Curva Nord e Curva Sud (saranno invece aperte per le gare di campionato?) perchè spiega, il Cosenza, è in corso una «razionalizzazione degli spazi interni al “San Vito-Marulla” che la società sta programmando e predisponendo».

«Abbiamo deciso di lanciare un messaggio forte e chiaro ai nostri tifosi ed a chi ama e sostiene la nostra squadra, soprattutto si premia la fedeltà, attraverso prezzi accessibili per chiunque, recependo e facendo nostre le esigenze del particolare momento storico che stiamo attraversando, con una congiuntura economica che pesa, e non poco, sulla quotidianità di famiglie e singoli tifosi» si legge nel messaggio del Cosenza Calcio nell’annunciare la campagna.

«IL COSENZA È DI TUTTI e con la campagna abbonamenti, che aprirà alla vendita (presso lo store di corso Mazzini 191/1 – di fianco piazza Kennedy) giovedì 28 agosto, si punta ad una maggiore partecipazione e ad un pratico ed effettivo coinvolgimento del popolo rossoblù» conclude la società.

Cosenza Calcio: Questi i prezzi degli abbonamenti 2025/2026:

TRIBUNA B

nuova sottoscrizione – euro 180,00

rinnovo abbonamento – euro 150,00

TRIBUNA B (RIDOTTO 0-16 anni)

nuova sottoscrizione – euro 60,00

rinnovo abbonamento – euro 60,00

TRIBUNA A

nuova sottoscrizione – euro 250,00

rinnovo abbonamento – euro 200,00

TRIBUNA A (RIDOTTO 0-16 anni)

nuova sottoscrizione – euro 60,00

rinnovo abbonamento – euro 60,00

TRIBUNA RAFFAELE BRUNO SUD

nuova sottoscrizione – euro 350,00

rinnovo abbonamento – euro 300,00

TRIBUNA RAFFAELE BRUNO SUD (RIDOTTO 0-16 anni)

nuova sottoscrizione – euro 130,00

rinnovo abbonamento – euro 130,00

TRIBUNA RAFFAELE BRUNO SUD (RIDOTTO donne, over65, 16-18 anni, universitari e forze dell’ordine)

nuova sottoscrizione – euro 280,00

rinnovo abbonamento – euro 250,00

TRIBUNA RAO

nuova sottoscrizione – euro 250,00

rinnovo abbonamento – euro 200,00

TRIBUNA RAO (RIDOTTO 0-16 anni)

nuova sottoscrizione – euro 130,00

rinnovo abbonamento – euro 130,00

TRIBUNA RAO (RIDOTTO donne, over65, 16-18 anni, universitari e forze dell’ordine)

nuova sottoscrizione – euro 200,00

rinnovo abbonamento – euro 180,00

TRIBUNA BLU CENTRALE

nuova sottoscrizione – euro 850,00

rinnovo abbonamento – euro 700,00

TRIBUNA BLU CENTRALE (RIDOTTO 0-16 anni)

nuova sottoscrizione – euro 200,00

rinnovo abbonamento – euro 180,00

CHIUSURA CURVE NORD E SUD

Si comunica che, al momento, le tribune “Bergamini” e “Catena” sono escluse dalla vendita degli abbonamenti per via della razionalizzazione degli spazi interni al “San Vito-Marulla” che la società sta programmando e predisponendo.

Ferma la vendita dei tagliandi per Cosenza-Salernitana

Il Cosenza Calcio rende noto, inoltre, che «fino a nuove determinazioni da parte dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, la vendita dei tagliandi e le adesioni ai programmi di fidelizzazione, per la gara di domenica 31 agosto 2025, tra Cosenza e Salernitana sono sospese».