Cosenza Calcio, al via la campagna abbonamenti… ma senza Curve “razionalizzazione degli spazi interni”

Il Cosenza Calcio ha lanciato la campagna abbonamenti. Previste riduzioni per under 16 in tribuna A, Tribuna B e Centrale. Sconti universitari, donne, 16-18 anni, e over 65 negli altri settori. Niente abbonamenti però in Curva Nord e Curva Sud

COSENZA – A cinque giorni dall’esordio al Marulla contro la Salernitana, il Cosenza Calcio ha annunciato il lancio della campagna abbonamenti per la stagione 2025/2026. Sarà possibile sottoscrivere le tessere a partire da giovedì 28 agosto presso lo Store di Corso Mazzini. Previsti sconti per chi rinnova l’abbonamento e riduzioni per under 16 in tribuna A, Tribuna B, Tribuna B Coperta “Rao” e Tribuna Centrale. Agevolazioni anche per universitari, donne, 16-18 anni e over 65 negli altri settori del Marulla.

Chiuse le due curve: solo agli abbonamenti?

Ma al momento niente abbonamenti previsti per i due settori più popolari, ovvero Curva Nord e Curva Sud (saranno invece aperte per le gare di campionato?) perchè spiega, il Cosenza, è in corso una «razionalizzazione degli spazi interni al “San Vito-Marulla” che la società sta programmando e predisponendo».

«Abbiamo deciso di lanciare un messaggio forte e chiaro ai nostri tifosi ed a chi ama e sostiene la nostra squadra, soprattutto si premia la fedeltà, attraverso prezzi accessibili per chiunque, recependo e facendo nostre le esigenze del particolare momento storico che stiamo attraversando, con una congiuntura economica che pesa, e non poco, sulla quotidianità di famiglie e singoli tifosi» si legge nel messaggio del Cosenza Calcio nell’annunciare la campagna.

«IL COSENZA È DI TUTTI e con la campagna abbonamenti, che aprirà alla vendita (presso lo store di corso Mazzini 191/1 – di fianco piazza Kennedy) giovedì 28 agosto, si punta ad una maggiore partecipazione e ad un pratico ed effettivo coinvolgimento del popolo rossoblù» conclude la società.

Cosenza Calcio: Questi i prezzi degli abbonamenti 2025/2026:

TRIBUNA B
nuova sottoscrizione – euro 180,00
rinnovo abbonamento – euro 150,00
TRIBUNA B (RIDOTTO 0-16 anni)
nuova sottoscrizione – euro 60,00
rinnovo abbonamento – euro 60,00

TRIBUNA A
nuova sottoscrizione – euro 250,00
rinnovo abbonamento – euro 200,00
TRIBUNA A (RIDOTTO 0-16 anni)
nuova sottoscrizione – euro 60,00
rinnovo abbonamento – euro 60,00

TRIBUNA RAFFAELE BRUNO SUD
nuova sottoscrizione – euro 350,00
rinnovo abbonamento – euro 300,00
TRIBUNA RAFFAELE BRUNO SUD (RIDOTTO 0-16 anni)
nuova sottoscrizione – euro 130,00
rinnovo abbonamento – euro 130,00
TRIBUNA RAFFAELE BRUNO SUD (RIDOTTO donne, over65, 16-18 anni, universitari e forze dell’ordine)
nuova sottoscrizione – euro 280,00
rinnovo abbonamento – euro 250,00

TRIBUNA RAO
nuova sottoscrizione – euro 250,00
rinnovo abbonamento – euro 200,00
TRIBUNA RAO (RIDOTTO 0-16 anni)
nuova sottoscrizione – euro 130,00
rinnovo abbonamento – euro 130,00
TRIBUNA RAO (RIDOTTO donne, over65, 16-18 anni, universitari e forze dell’ordine)
nuova sottoscrizione – euro 200,00
rinnovo abbonamento – euro 180,00

TRIBUNA BLU CENTRALE
nuova sottoscrizione – euro 850,00
rinnovo abbonamento – euro 700,00
TRIBUNA BLU CENTRALE (RIDOTTO 0-16 anni)
nuova sottoscrizione – euro 200,00
rinnovo abbonamento – euro 180,00

CHIUSURA CURVE NORD E SUD
Si comunica che, al momento, le tribune “Bergamini” e “Catena” sono escluse dalla vendita degli abbonamenti per via della razionalizzazione degli spazi interni al “San Vito-Marulla” che la società sta programmando e predisponendo.

Ferma la vendita dei tagliandi per Cosenza-Salernitana

Il Cosenza Calcio rende noto, inoltre, che «fino a nuove determinazioni da parte dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, la vendita dei tagliandi e le adesioni ai programmi di fidelizzazione, per la gara di domenica 31 agosto 2025, tra Cosenza e Salernitana sono sospese».

