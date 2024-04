Cosenza-Palermo, disposto il divieto di vendita e consumo di alcolici all’interno del Marulla

COSENZA – Con ordinanza sindacale firmata da Franz Caruso, è stato disposto il divieto di vendita e consumo all’interno dello Stadio Marulla, di bevande alcoliche in occasione della gara tra Cosenza e Palermo in programma domani pomeriggio al Marulla alle ore 16:15. Il divieto arriva a seguito delle considerazioni arrivate dall’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, che ha inserito il match tra rossoblu e rosanero a rischio e tra le misure da adottare, ha previsto proprio il divieto di bevande alcoliche. Inoltre, anche nel corso degli incontri con le autorità di Pubblica sicurezza, è stata espressa l‘esigenza di limitare il più possibile il consumo di alcolici per predisporre quanto necessario per assicurare lo svolgimento in sicurezza della partita.

Ordinanza in vigore dalle 12:00 alle 19:00 di domani

“La vendita e il consumo di bevande alcoliche – si legge nell’ordinanza – in occasione dell’incontro calcistico, possono avere conseguenze negative per la sicurezza e l’incolumità pubblica“. Per questo e per tutte le altre considerazioni viene dunque ordinato che il giorno 13 aprile dalle ore 12 alle ore 19:00:

– è fatto divieto , a tutte le tipologie di esercizi commerciali presenti all’interno dello Stadio “San Vito- Gigi Marulla, di somministrate e/o vendere, a qualunque titolo, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione

– è fatto divieto, a chiunque, di detenere e/o consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. Per tutti i trasgressori previste multe da 25 fino a 500 euro.