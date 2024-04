Cosenza, domani la sfida al Palermo. Viali: “gara fondamentale da affrontare con coraggio e determinazione”

COSENZA – Due squadre in difficoltà (un punto in tre partite per sia per i Calabresi che per i Siciliani), entrambe con una nuova guida tecnica. A Cosenza Viali a Palermi Mignani. Due squadre che si affronteranno per i rispettivi obiettivi, ma tutte e due con la voglia e la determinazione di portare a casa il risultato. E il Cosenza ha la necessità assoluta di tornare al successo per allontanarsi dalla zona retrocessione e servirà una partita di assoluto livello.

Viali “partita fondamentale, servirà qualità e intensità”

La pensa così il tecnico rossoblu William Viali che nella sala stampa del Marulla ha tenuto la consueta conferenza stampa pre-gara al termine della seduta di allenamento.”Nelle ultime partite la classifica è abbastanza relativa rispetto alla forza delle squadre che affronti in campo. Siamo consapevoli di affrontare una squadra forte e di livello, ma allo stesso tempo sappiamo che per noi è una gara fondamentale. La vogliamo affrontare nel modo migliore con grande determinazione, grande intensità e qualità. Con il Palermo lo scorso anno fu la mia prima vittoria ed è un bel ricordo ma resta solo quello. Sono molto concentrato a domani e alla partita. Ogni piccolo particolare, a questo punto del campionato, è importante e fa la differenza“.

“Nessun dubbio sulla formazione. faremo una grande gara”

“Più che dubbi di formazione ho diverse scelte. Abbiamo provato anche cose diverse perchè devi essere bravo a capire quando una partita cambia nell’arco dei 90 minuti. Ho le idee chiare e la squadra da Piacenza mi ha date buone sensazioni. Sono convinto che domani faremo una grande gara anche se come al solito sarà il campo e gli episodi a decidere il risultato, ma entrare in campo con il giusto atteggiamento può fare la differenza“. L’assenza di Marras? “Perdiamo un giocatore importante ma abbiamo validissime alternative. Ho scelto il sostituto e sono sicuro che farà la prestazione giusta anche con caratteristiche diverse rispetto a Marras”.

“Più densità nella fase offensiva e di sviluppo del gioco”

“A Piacenza ho lavorato molto sulla fase di possesso di di sviluppo del gioco ed abbiamo variato poco. Poi ho fatto delle scelte anche per dare un segnale forte di presenza e di combattività e da questo punto di vista ho avuto le risposte che volevo e sono contento. A centrocampo è vero che non abbiamo fatto una gara brillante, però torno a ribadire che questa sqaudra ha bisogno di portare più densità nella fase di sviluppo del gioco e su questo voglio insistere. Voca e Gyanfi sono tornati ad allenarsi con il gruppo e sono disponibili”.