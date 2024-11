Cosenza, il rammarico di Alvini «primo tempo di altissimo livello, peccato per il rigore»

COSENZA – Il secondo pareggio casalingo consecutivo e una vittoria sfumata a metà ripresa per l’ingenuo fallo di Martino in area, che ha consentito agli avversari di pareggiare l’iniziale vantaggio di Florenzi. Il Cosenza non va oltre l’uno a uno con la Salernitana e resta invischiato in piena zona play-out. Un peccato perché i tre punti, avrebbero permesso ai rossoblu di compiere un bel balzo in classifica.

In sala stampa le parole del tecnico Massimiliano Alvini e la sua analisi della gara “ho dovuto sostituire Strizzolo per un problema fisico. Abbiamo fatto un primo tempo su livelli altissimi. Nella ripresa, nel momento migliore, quando potevamo fare il raddoppio, c’è stato il rigore ed il pareggio loro”.

“Abbiamo fatto un calcio fantastico nel primo tempo, contro una squadra forte come la Salernitana. Alla mia squadra non posso rimproverare nulla. Il risultato lo accetto e diamo continuità di risultati, ma resta il rammarico di aver raccolto poco dopo ottime prestazioni. Posso solo dire ‘brava’ alla sqaudra anche se nella ripresa abbiamo sofferto di più, ma la strada é assolutamente quella giusta. Peccato anche per i tifosi che oggi sono stati eccezionali”