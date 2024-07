LA SPEZIA – Alla presentazione dei calendari di Serie B, era presente anche il Presidente del Cosenza Eugenio Guarascio, che ha parlato del prossimo campionato che vedrà i rossoblu al loro settimo campionato cadetto consecutivo esordire al Marulla contro la Cremonese il 17 agosto “la Serie B è un campionato bello ma tosto – ha evidenziato il patron. Rispetto agli altri anni si spera sempre che ci siano squadre più deboli ma non è così. Siamo pronti, stiamo allestendo una buona squadra per farci trovare pronti alla sfida contro la Cremonese”.

Il siparietto con Vergassola sui 20 legni

Il Comico Dario Vergassola, che ha presentato la serata, si rivolge a Guarascio sul record dei rossoblu per numero di legni colpiti nella passata stagione e con la sua solita comicità chiede al patron “il Cosenza in questa stagione appena chiusa ha colpito 20 pali: in una casistica del genere è più sfiga o tiro al bersaglio?”. Il presidente del Cosenza sorride e risponde da par suo ironicamente “forse più tiro al bersaglio, meglio non parlare di sfiga. Ma devo confessare – ha aggiunto – che ci sono stati dei momenti in cui lo staff il magazziniere hanno iniziato a fare dei riti e buttare sale“.