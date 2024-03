Cosenza-Catanzaro, via libera all’apertura della Tribuna B coperta. In vendita altri 1187 biglietti

COSENZA – Nel pomeriggio di oggi, dopo il secondo sopralluogo della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è arrivato via libera alla riapertura anche della Tribuna B coperta “Giancarlo Rao”. Dunque a disposizione dei tifosi del Cosenza altri 1.187 posti che saranno messi in vendita nelle prossime ore. Dopo i controlli di ieri erano state mosse alcune problematiche di sicurezza. In particolare una relativa alla mancanza di un’uscita di emergenza ed un’altra su una barriera nei pressi della rampa d’uscita più vicina al settore ospiti. Tutto risolto grazie al lavoro senza sosta delle ditte. La Commissione, riunitasi nella sede del Cosenza, ha valutato la correttezza degli interventi eseguiti riconoscendo la bontà del lavoro svolto. Domani avremo un Marulla sold-out in ogni ordine di posto.

Guarascio “Abbiamo investito risorse e impegno”

“Abbiamo investito risorse e impegno per giungere rapidamente ad una soluzione – ha affermato il Presidente Eugenio Guarascio – eliminando un disagio che perdurava da anni”. Il risultato raggiunto è frutto del grande impegno delle maestranze impiegate e del coordinamento prezioso effettuato dal Responsabile della Sicurezza del Cosenza Calcio Ing. Luca Giordano e dal Direttore dei Lavori Ing. Filippo Albano. Le modalità di vendita saranno comunicate successivamente.

I divieti di transito su Viale Magna Grecia

Intanto anche la società ha evidenziato che dalle ore 12:00 sarà in vigore il divieto di transito veicolare e pedonale su Viale Magna Grecia (dall’area circostante le piscine comunali fino alla rotonda all’altezza della Curva Nord Catena dello Stadio San Vito Gigi Marulla), Via G. Formoso, nel tratto compreso tra via Veterani dello Sport e Viale Magna Grecia. Sarà consentito l’accesso esclusivamente al personale impegnato in attività lavorative inerenti alla manifestazione, cui è stato riservato un posto nelle aree di parcheggio, e le persone con disabilità fino al raggiungimento del limite di posti auto disponibili.

Cosenza-Catanzaro: cancelli del Marulla aperti intorno alle 13:30

In considerazione del notevole flusso di sostenitori, previsto per la gara in questione, e del rafforzamento delle misure di controllo dovute all’alto rischio dell’evento si ribadisce la necessità di giungere allo stadio con largo anticipo, onde evitare code e attese. L’apertura dei cancelli avverrà presumibilmente alle ore 13:30.