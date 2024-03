Cosenza-Catanzaro, fumata grigia sulla riapertura della B coperta. Domani nuovo sopralluogo

COSENZA – È terminato nel tardo pomeriggio il sopralluogo della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo chiamata a valutare la riapertura anche della Tribuna B coperta “Giancarlo Rao” dopo il via libera la scorsa settimana della parte scoperta. Dopo il sopralluogo e una riunione nella sede della società sono state indicate, da parte della commissione alcune prescrizioni di ordine pubblico da ottemperare e si è autoconvocata per domani pomeriggio alle ore 16:00 per una nuova verifica. C’è cauto ottimismo dopo le verifiche di oggi e le disposizioni, ma la possibilità di riaprire il settore c’è.

In giornata il Cosenza calcio aveva espresso soddisfazione per l’impegno profuso dalle aziende Edil Costruzioni, D&P Srl e Dielle Impianti “che stanno eseguendo da alcune settimane l’intervento alacremente e in piena conformità con il progetto per rendere possibile l’utilizzo del settore”. Dopo la copertura le ditte si sono concetrate nel completare tutti gli altri lavori riguardanti la parte superiore della Tribuna B.