Cosenza Calcio, rinviata la conferenza stampa di presentazione del nuovo DS Lupo

COSENZA – In pieno stile Cosenza Calcio, nel pomeriggio è arrivata una comunicazione alla stampa nella quale è stato annunciato il rinvio ai prossimi giorni (probabilmente quando si terrà anche quella nuovo allenatore Buscè) la presentazione del direttore sportivo Fabio Lupo prevista originariamente per le 18:30 di oggi.

Comunicazione inviata ai giornalisti nella chat utilizzata per le comunicazioni ufficiali da una dipendente della società del Cosenza Calcio (visto che al momento non è presente un addetto stampa dopo l’addio di Gianluca Pasqua) ai quali è stato chiesto comunque di presenziare, per chi interessato, ad un “incontro informale” sempre con lo stesso DS.