Cosenza Calcio, Il Patron Guarascio tira dritto e ingaggia il nuovo DS: ufficiale Fabio Lupo

Cosenza – Il suo curriculum non è certo da ultimo arrivato e nel caos più totale che attanaglia il Cosenza Calcio tra prese di posizione, contestazioni feroci e tifosi esausti, il patron Eugenio Guarascio tira dritto e sceglie il sostituto dell’esautorato Gennaro Delvecchio. In attesa di capire chi sarà il nuovo tecnico, arriva l’ufficialità dell‘ingaggio di Fabio Lupo, nuovo direttore sportivo del Cosenza. Toccherà a lui costruire la squadra che affronterà il prossimo campionato di Serie C.

Abruzzese di Pescara, 61 anni, Fabio Lupo vanta un esperienza ventennale proprio nel terzo campionato professionistico italiano: è stato consulente di mercato del Monopoli, poi direttore sportivo del Manfredonia, Teramo, Juve Stabia, Ascoli, Palermo (esonerato dopo sette mesi da Zamparini) e Venezia. La sua ultima esperienza alla Spal di Tacopina (era stato con lui al Venezia) quando nel 2022 venne nominato Direttore Tecnico per poi essere esonerato il successivo 1 marzo 2023 con la squadra in crisi di risultati. Adesso il Cosenza, dove lo attende un lavoro a dir poco complicato, in un ambiente tutt’altro che sereno che ha già scaricato da tempo l’attuale dirigenza.

Questo il comunicato ufficiale della società “la Società Cosenza Calcio comunica di aver affidato a Fabio Lupo l’incarico di Direttore Sportivo. Lupo si lega al club rossoblù con un contratto fino al 30 Giugno 2026 con opzione per l’anno successivo. Nato a Pescara l’11 Ottobre 1964, ex calciatore di Serie A e B nel ruolo di centrocampista, Fabio Lupo ha iniziato la carriera da direttore sportivo con il Giulianova nel 2003, poi nel 2005 ha vissuto un’esperienza in Serie A con l’Ascoli. Negli anni successivi ha lavorato a Manfredonia, Torino e Sorrento come DS per poi ricoprire il ruolo di Direttore Generale a Bellinzona. Nella stagione 2011/2012 è stato responsabile del settore giovanile alla Samp. Tornato a rivestire il ruolo di Direttore Sportivo ha collaborato con Juve Stabia, Teramo e Palermo, prima di approdare al Venezia nel campionato 2019/2020. Con Ascoli e Spal le ultime due esperienze per Fabio Lupo che da oggi è il nuovo DS dei rossoblù. Il Dirigente sarà presentato lunedì 14 luglio alle 18:30 presso la sala stampa D. Bergamini dello Stadio San Vito Gigi Marulla“.