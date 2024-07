Cosenza Calcio: preso in prestito dal Verona il giovane centrocampista brasiliano Charlys

COSENZA – Il DS Delvecchio prende in prestito dall’Hellas Verona Charlys Matheus Lima Pontes, più semplicemente Charlys. Si tratta di un giovane centrocampista brasiliano classe 2004, rientrato dal Vitoria Sport Clube dopo il prestito, il cui cartellino è stato interamente riscattato dal Verona (dove era arrivato negli ultimi giorni di mercato dello scorso anno) e che lo ha girato in prestito al Cosenza.

Charlys vanta con gli scaligeri quattro presenze l’anno scorso tra Serie A e Primavera, per un totale di 24’ giocati nel massimo campionato italiano. Il contratto è stato già depositato in Lega e il calciatore si è unito in queste ore alla squadra nel ritiro di Cascia. Il classe 2004 ha iniziato a giocare come trequartista, per poi ricoprire anche il ruolo di mezzala o di mediano.